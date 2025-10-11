"Használtam drogokat, de nem voltam függő": Kucsera Gábor őszintén vallott a drogellenes harcról

Hatalmas változásokon ment keresztül Kucsera Gábor egykori olimpikon, aki elárulta, mi segített neki ebben és miért vállalta el, hogy alapító tag lesz a Drogellenes Digitális Polgári Körben.

Kucsera Gábor élete 180 fokos fordulatot vett, mióta megtért (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A Nekem mondod adásában öntötte ki szívét az olimpikon kajakozó Tóth Szabinak és Csutinak, a műsorvezetőknek.

Kucsera Gábor a megtéréséről mesélt

A Fradiban betöltött szakosztályvezetői tisztsége mellett magánéletéről is sikerült megnyílnia.

Nagyon sok tanítást szoktam hallgatni, van lelki pásztorom. Mindig kikérem a véleményét aktuális dolgokról. Minden nap olvasom a Bibliát. Nem gondoltam volna, hogy negyvenvalahány éves koromra folyékonyan fogom tudni, és szeretem olvasni. Ami a legfurább, hogy minden válasz ott van benne

– mondta őszintén Kucsra Gábor.

„Sok mindenhez máshogyan állok. A hit rángatott ki a rossz dolgokból. Megszállottja lettem a munkának, de jó értelemben. Szeretnék jó dolgokat közvetíteni a fiatalok felé, azoknak is, akik ott vannak lent a vízi telepen” – tette hozzá. A Fradi szakosztályvezetőjeként ma már több mint nyolcvan fiatal jár hozzá edzeni, és célja, hogy példát mutasson nekik.

Kucsera Gábor azt is elmondta, hogy minden reggel és este imádkozik, áldást kér Istentől.

„Nem lettem elvakult, de nekem szükségem van a hitre. Bármin át tudok menni általa” – szögezte le. Úgy gondolja a hite segített abban is, hogy visszakapja családját:„Egy jó apa miért hagyná el a családját?” – tette fel magának a kérdést, amikor szembenézett önmagával: Az ima végül meghallgatásra került, felesége Tápai Szabinával újrakezdtek mindent.

Ezért lett a Drogellenes Digitális Polgári Kör egyik alapítója

Kucsera Gábor őszintén vallott a múltról, amelyből kiderültek a bulizós korszak titkai is: „Használtam drogokat, de nem voltam függő.” Éppen ezért fontosnak tartja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a veszélyekre – ennek jegyében fogadta el a Drogellenes Digitális Polgári Kör felkérését:

Jött ez a felkérés, és úgy voltam vele, ha el tudunk jutni minél több emberhez, és akár egy életet is meg tudunk menteni, akkor már megérte. Tök mindegy, mennyi hideget kapok emiatt

– szögezte le az édesapa.