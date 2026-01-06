Náray Erika kiakadt: „Ettől rosszul vagyok!”

Náray Erika szerint ő tudja, hogyan kell a javára fordítani eseményeket. Érzi, ha eljön egy pont, amikor el kell engedni dolgokat, hogy ne törjön össze a szíve.

Náray Erika szinkronmunkáit ellopta egy kínai cég Fotó: MTVA

Náray Erika újévi fogadalmakról beszélt

A színésznő nincs jó véleménnyel azokról, akik újévkor a radikális megújulást, például a gyors fogyást várják, és ezt ki is posztolják.

Ezektől rosszul vagyok!

– jelentette ki. Szerinte sokan álságos lelkesedéssel írnak ki olyat, hogy „fogjuk meg egymás kezét, higgy magadban, engedd el a problémát”, ez őt eléggé idegesíti.

Náray Erika, aki nemrég majdnem a nyakát törte, a jelek szerint nem kedveli annyira az Instagram-generáció posztjait, mint mesélte a Duna TV Azt beszélik című műsorában, ő nem tesz közzé azonnal mindent. Mint mondta, két éve jár egy edzőterembe, de egy év kellett, mire először posztolt erről, ugyanis meg volt győződve róla, hogy úgysem lesz kitartó, és pár alkalom után feladja majd.

Janza Kata is beszállt a beszélgetésbe, felelevenítette, hogy jó pár éve még ők ketten jártak Szentgyörgyi Rómeóhoz edzésre: „Szerencsétlen egy guggolást nem tudott végigcsinálni, mert röhögtettük folyamatosan. Kinyúlt tréningnadrágokban álltunk a trendi csajok közt a tornateremben” – emlékezett a színésznő.

Náray Erika hangja mindenki számára ismerősen cseng

A színésznő már nagyon keveset szinkronizál, de azért megfordul a szinkronstúdiókban, és látja, hogy új világ jön a mesterséges intelligenciával.

Szerintem a mi feladatunk nem az, hogy megállítsuk, mert nem tudjuk megállítani. Szabályozzuk ezeket a történeteket! Jó, jöjjön a mesterséges intelligencia, szinkronizálja le Gillian Andersont, az X-akták fantasztikus színésznőjét! Rendben, oké, legyen ez! De ne az én hangommal! Márpedig most már történik ilyen…

- magyarázta dühösen.

„Van egy kínai cég, amelytől mindenki mindent rendel: egyszer valaki felhívott, hogy te tudsz róla, hogy hirdetsz nekik? Én? Biztos, hogy nem! De felhasználták a hangmintámat. Ha nagyon hallgatod, akkor lehet hallani, hogy nem én vagyok. A hangszínemet simán leszedték” – füstölgött nemrég Náray Erika, aki szerint az intonációt azonban nem sikerült átvenni.