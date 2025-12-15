RETRO RÁDIÓ

Óriáscég lopta el Náray Erika hangját

A színésznő szerint a világ gyorsan változik, a mesterséges intelligenciával pedig jobb megbarátkozni, mert leállíthatatlan a folyamat. Náray Erika szinkronmunkája is kevesebb, a hangszínét pedig engedélye nélkül használja egy világcég.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 17:45
Náray Erika szinkronhang szinkron mesterséges intelligencia

Náray Erika szerint a mesterséges intelligencia terjedése megállíthatatlan, ezért rugalmasnak kell lenni. Erősebb szabályozást javasol, és furcsállja, hogy az engedély nélkül felhasznált hangsávok miatt nemigen lehet pereskedni.

Náray Erika
Náray Erika szerint az AI megállíthatatlan Fotó: MTVA

A magyar szinkronnak volt pár erősebb évtizede, sokan úgy tartják, hogy kiváló, régiós szinten mindenképp – ez főképp annak köszönhető, hogy régen tényleg csak színészeket hívtak ilyen munkákra, és a legnagyobbak is vállaltak ilyen munkákat.

Amióta azonban összehasonlíthatatlanul több sorozat és film készül, értelemszerűen sokkal többet kell szinkronizálni. Már nem csak színészek csinálják, egyre kevesebb idő jut az ilyesféle munkákra, futószalagon készülnek a szinkronok: a szakma felhígult, ráadásul anyagilag sem éri meg sokaknak, mert a „tekercsdíjak” nemigen nőttek.

Náray Erika szinkronszerepei emlékezetesek

Náray Erika, aki nemrég majdnem a nyakát törte a színházban, több száz filmben és sorozatban szinkronizált, az egyik legfoglalkoztatottabb színésznő volt ezen a téren. Szerint sok veszély van a mesterséges intelligencia terjedésében. „Sok telefonos kisasszony is elveszítette a munkáját. Sajnos a világ így van összerakva, hogy időről időre vannak vesztesei különböző változásoknak, mert a világ változik. Szerintem az a nyerő, ha flexibilis vagy és megpróbálsz előre menekülni” - vélekedett.

Én is érintett vagyok ebben a történetben. Már nagyon keveset szinkronizálok, de mégiscsak megfordulok szinkronstúdiókban, és látom, hogy ebben már nincs sok. Szerintem a mi feladatunk nem az, hogy megállítsuk, mert nem tudjuk megállítani. Szabályozzuk ezeket a történeteket! Jó, jöjjön a mesterséges intelligencia, szinkronizálja le Gillian Andersont, az X-akták fantasztikus színésznőjét! Rendben, oké, legyen ez! De ne az én hangommal! Márpedig most már történik ilyen…

„Van egy kínai cég, amelytől mindenki mindent rendel: egyszer valaki felhívott, hogy te tudsz róla, hogy hirdetsz nekik? Én? Biztos, hogy nem! De felhasználták a hangmintámat. Ha nagyon hallgatod, akkor lehet hallani, hogy nem én vagyok. A hangszínemet simán leszedték” – füstölgött a Duna TV-n, az Azt beszélik című műsorban Náray Erika, aki szerint az intonációt azonban nem sikerült átvenni. 

Náray Erika
Náray Erika hangja nagyon jellegzetes, nem csoda hát, hogy ellopták Fotó: Zih Zsolt /  MTI

Mint mondta, ezt kikéri magának, de mást nem nagyon tehet, mert nem tudja, hogyan lehetne perelni egy távolban üzemelő gigacéget.

Náray Erika válásról is beszélt

A színésznő, aki első szerelmére is emlékszik, korábban nem sokat mesélt válásáról, de nemrég elárulta, mit érez utólag ezzel kapcsolatban: „Nyilván az ember arra készül, hogy valakivel felneveli a gyerekét, és nem magam miatt rossz ez, hanem én azt nem tudtam feldolgozni, hogy nem tudtam azt megadni neki, amit elképzeltem. Mi a volt férjemmel ekkor már tíz éve voltunk együtt, és pont nagyon az elején fogytunk el, és mentünk szét, Kamilla kétéves volt, amikor a problémák kezdődtek, és hatéves korában váltunk el.

 

