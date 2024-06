„Nem szomorkodom, pedig minden okom meglenne rá” – az elengedésről vallott Náray Erika

A gyerek Berlinben él már fél éve a vőlegényével. Mi nagyon erős szimbiózisban voltunk mindig és vagyunk is attól függetlenül, hogy nem itt él velem. De ha én azt látom, hogy neki jó, akkor én nagyon boldog vagyok és nem szomorkodom, pedig minden okom meglenne rá. Az a dolga huszonévesen, hogy elmenjen, szerelmes legyen, vőlegénye legyen, aki egyébként egy tüneményes fiú, egy szentesi iskolatársamnak a fia, és fizikus, aminek nagyon örülök, hogy nem művészlélek. Szépen építgetik az életüket Berlinben, és majd szeretnének valahol a mediterrán térségben letelepedni, például Barcelonában, addig pedig járják a világot élnek itt is, ott is pár évet. De ha egyszer visszakanyarodik az éltük ide, én akkor is nagyon fogok örülni nekik, bár ők úgy tervezik, hogyha egyszer kint letelepednek, akkor oda bármelyik szülő ki tud menni, és ott élhet ő is velük, úgyhogy még ez is szóba jöhet. Barcelona egy jó hely.