Megható családi fotót osztott meg az újra egymásra találó Kucsera Gábor és Tápai Szabina

Mint arról beszámoltunk, Tápai Szabina és Kucsera Gábor a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban jelentették be, hogy kibékültek.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina úszik a boldogságban Fotó: Tumbász Hédi

A korábbi olimpikon kajakozó és az exkézilabdázó néhány hónappal ezelőtt békültek ki egymással, miután mindent sikerült megbeszélniük, Kucsera ugyanis bevallotta, hogy többször is hűtlen volt feleségéhez. A sportolóházaspár két évig vált, csak nem papíron, mert nem úgy adta az élet, most viszont örülnek, hogy végül nem adták be a válási papírokat.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina az Instagramon egy fotósorozatot osztott meg, ahol közösen láthatóak, a többi képen pedig gyermekeik is feltűnnek. Valószínűleg egy esküvőre voltak hivatalosak.

A Családom

- írta a poszthoz a korábbi olimpikon kajakozó.