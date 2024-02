Kucsera Gábor: Kemény, amikor potyognak a könnyeid, mert hiányoznak a gyerekek

Alig több mint egy éve, hogy Kucsera Gábor és Tápai Szabina bejelentették: 10 évnyi házasság és három gyermek után véget ért a kapcsolatuk.

Kucsera Gábor / Fotó: Hot! magazin

A világbajnok kajakozó most a Palikék Világa by Manna vendégeként beszélt a válásukról, hogyan tette magát túl rajta és a kibékülésükről is. Elárulta, hogy bár feleségével külön élnek, hivatalosan nem váltak el, és továbbra is közösen nevelik gyerekeiket, akikkel azóta teljesen új értelmet nyert számára az apaság szerepköre.

Azért az kemény, amikor esténként ülsz, aztán potyognak a könnyeid, mert hiányoznak a gyerekek, és nem lehetsz velük

– mondta a sportoló, aki saját bevallása szerint sokszor megkapja, hogy akkor miért váltak el. Most ezt a kérdést is megválaszolta:

Nem működött abban az életszakaszunkban köztünk az a kapcsolat. Sokan azt mondják, hogy a gyerek összetartó erő, meg a gyerek miatt legyünk együtt. Nem. Ha a gyerek egy olyan légkörben van, ahol veszekedés van, és ennek fültanúja, az nem jó. Akkor inkább legyünk külön.

Az olimpikon szerint amióta külön élnek a feleségével, nagyon sok mindent meg tudnak beszélni, olyan dolgokat is, amiket korábban nem.

Ennek meg kellett történnie, hogy épülni tudjunk, Szabina is tudjon fejlődni, és én is szembe tudjak nézni a saját hibáimmal

– hangsúlyozta Kucsera a műsorban, amit itt te is megnézhetsz.