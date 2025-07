Orbán Viktor: Az igazságot nem lehet elhallgattatni!

Orbán Viktor is kiposztolta, hogy a Mandiner szerkesztőségét külföldről támadják, amióta feltárták, hogy halálra vertek egy kényszersorozott magyar állampolgárt az ukrán toborzók.

Orbán Viktor is kiposztolta, hogy a Mandiner szerkesztőségét külföldről támadják

Fotó: Képünk illusztráció/Shutterstock

„Az informatikai támadás elhárításán kollégáink folyamatosan dolgoznak” – írja a Mandiner. – „Már második napja informatikai támadás alatt áll a Mandiner. Miután megírtuk, hogy az ukrán hatóságok halálra verték a magyar állampolgárságú S. Józsefet, külföldről túlterheléses támadást indítottak egy Ukrajnával kapcsolatos cikkünkre. Mindeközben beindul az ukrán dezinformációs gépezet is, azt terjesztve, hogy S. József nem is volt magyar, sőt semmilyen sérülést nem találtak rajta az orvosok”.

A Mandinder szerkesztősége szerint egyszerre több, Ukrajnával foglalkozó cikküket is támadják. Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban hangsúlyozta:

Agyonvertek egy magyar állampolgárt Ukrajnában. Pár kilométerre a magyar határtól. Olyan ország, ahol ilyen megtörténhet, nem lehet az EU tagja.

Bayer Zsolt korábban bejelentette, hogy péntek estére tiltakozást szervez az ukrán nagykövetség elé. „Minden háború iszonyatos. És akkor a legiszonyatosabb, amikor annyira elembertelenedik a világ, hogy egy szörnyállam a saját állampolgárait sem kíméli. Ukrajna ide jutott” – írta a publicista.



Az informatikai támadás elhárításán a Mandiner kollégái folyamatosan dolgoznak.