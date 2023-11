"Az élet kiszámíthatatlan!" Így tekint vissza széthullott házasságára Kucsera Gábor

Kucsera Gábor azért vállalta el az Ázsia Expresszt, hogy kiszakadjon a tönkrement házassága okozta káoszból: a TV2 reality-je be is váltotta a hozzáfűzött reményeket, és Kucsera megújulva tért haza, ráadásul a műsor győzteseként. Azóta már volt feleségével is rendezte a kapcsolatát, és a válás ellenére is remekül működnek együtt szülőkként. Viszont ez nem azt jelenti, hogy ne bántaná még mindig a család széthullása: többek közt erről is nyíltan mesélt a hot! magazinnak.

Kucsera Gábor. Fotó: hot! magazin

Manapság sajnos nem mondható átlagosnak a szüleim családi mintája, mert ők a mai napig együtt vannak, boldogok, szeretik egymást, és én ezt hoztam magammal. Ezért is érzek szívfájdalmat, hogy nekem nem sikerült összetartani a családot, de az élet kiszámíthatatlan, ebből kell kihozni a száz százalékot.

- ecsetelte a kiváló sportoló.

És hogy milyen a viszonya Tápai Szabinával? Ezt sem titkolta el a magazintól:

Tök jó kapcsolat van köztünk, közösen neveljük a gyerekeket. Úgy voltunk vele, hogy mindent megteszünk azért, hogy a gyermekeink a szakításunkat minél kevesebb sérüléssel vészeljék át. Úgy gondolom, ez sikerült is.