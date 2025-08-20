Jennifer Lopez a színpadon éli ki kielégítetlen szenvedélyét – Videó

Táncosával kacérkodott az énekesnő. Jennifer Lopez összejöhetett az egyik táncosával.
Jennifer Lopez világ körüli turnéjára rajongók tömegei jelentek meg. Az amerikai világsztár minden alkalommal látványos előadást, energikus táncot és világsikerű éneklést nyújtott a közönségnek – írja a life.hu.
Az énekesnő turnéja előtt nyilvános váláson esett át színész férjétől. Ben Affleck és Jennifer Lopez két évig voltak házasok, amíg 2024-ben beadták a válópert. A világsztár több interjúban elmondta, a válás után gyógyulásra és gyermekeire fordítja az idejét. Most azonban úgy tűnik, új románc jelenhet meg az énekesnő életében.
A rajongók észrevették, hogy JLo és az egyik férfi táncosa nagyon összemelegedett a színpadon. A nézők szerint úgy izzott köztük a levegő, hogy meg vannak arról győződve, hogy Jennifer Lopez a színpadon flörtöl a táncosával.
Nyilván az is lehetséges, hogy a szenvedélyes jelenet a műsor része, és nincs semmilyen romantikus kapcsolat az énekesnő és a táncos között. A videókat látva azonban sokan úgy gondolják, JLo végre továbblépett megbukott kapcsolatán, és új szerelem után kutat.
A rajongók szerint az érintések, mosolyok és a forró szemkontaktus mind annak a jele, hogy az énekesnő végleg elfelejtette volt férjét, és a színpadon éli ki kielégítetlen szenvedélyét.
