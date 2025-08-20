Jennifer Lopez a színpadon éli ki kielégítetlen szenvedélyét – Videó

Jennifer Lopez világ körüli turnéjára rajongók tömegei jelentek meg. Az amerikai világsztár minden alkalommal látványos előadást, energikus táncot és világsikerű éneklést nyújtott a közönségnek – írja a life.hu.

Jennifer Lopez szenvedélyes tánccal kábítja el a közönséget – Fotó: Szabolcs László

Az énekesnő turnéja előtt nyilvános váláson esett át színész férjétől. Ben Affleck és Jennifer Lopez két évig voltak házasok, amíg 2024-ben beadták a válópert. A világsztár több interjúban elmondta, a válás után gyógyulásra és gyermekeire fordítja az idejét. Most azonban úgy tűnik, új románc jelenhet meg az énekesnő életében.

A rajongók észrevették, hogy JLo és az egyik férfi táncosa nagyon összemelegedett a színpadon. A nézők szerint úgy izzott köztük a levegő, hogy meg vannak arról győződve, hogy Jennifer Lopez a színpadon flörtöl a táncosával.

Nyilván az is lehetséges, hogy a szenvedélyes jelenet a műsor része, és nincs semmilyen romantikus kapcsolat az énekesnő és a táncos között. A videókat látva azonban sokan úgy gondolják, JLo végre továbblépett megbukott kapcsolatán, és új szerelem után kutat.

A rajongók szerint az érintések, mosolyok és a forró szemkontaktus mind annak a jele, hogy az énekesnő végleg elfelejtette volt férjét, és a színpadon éli ki kielégítetlen szenvedélyét.