RETRO RÁDIÓ

Jennifer Lopez a színpadon éli ki kielégítetlen szenvedélyét – Videó

Táncosával kacérkodott az énekesnő. Jennifer Lopez összejöhetett az egyik táncosával.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.20. 15:30
Jennifer Lopez színpad táncos

Jennifer Lopez világ körüli turnéjára rajongók tömegei jelentek meg. Az amerikai világsztár minden alkalommal látványos előadást, energikus táncot és világsikerű éneklést nyújtott a közönségnek – írja a life.hu.

293A7232 Jennifer Lopez
Jennifer Lopez szenvedélyes tánccal kábítja el a közönséget – Fotó: Szabolcs László

Az énekesnő turnéja előtt nyilvános váláson esett át színész férjétől. Ben Affleck és Jennifer Lopez két évig voltak házasok, amíg 2024-ben beadták a válópert. A világsztár több interjúban elmondta, a válás után gyógyulásra és gyermekeire fordítja az idejét. Most azonban úgy tűnik, új románc jelenhet meg az énekesnő életében.

A rajongók észrevették, hogy JLo és az egyik férfi táncosa nagyon összemelegedett a színpadon. A nézők szerint úgy izzott köztük a levegő, hogy meg vannak arról győződve, hogy Jennifer Lopez a színpadon flörtöl a táncosával.

Nyilván az is lehetséges, hogy a szenvedélyes jelenet a műsor része, és nincs semmilyen romantikus kapcsolat az énekesnő és a táncos között. A videókat látva azonban sokan úgy gondolják, JLo végre továbblépett megbukott kapcsolatán, és új szerelem után kutat.

A rajongók szerint az érintések, mosolyok és a forró szemkontaktus mind annak a jele, hogy az énekesnő végleg elfelejtette volt férjét, és a színpadon éli ki kielégítetlen szenvedélyét.

@life.hu_official

Valami történik Jennifer Lopez és a táncosa között A rajongók több, mint gyanús mozdulatokat szúrtak ki Jennifer Lopez és az egyik táncosa között. #life #JenniferLopez #táncos #pletyka #szerelem #J.Lo

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu