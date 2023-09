"Idegesítő volt..." – a TV2 sztárját teljesen kikészítette a magyar énekes

Kucsera Gábor és Tóth Dávid is felfedezték Amerikát, ám hiába vannak túl számos edzőtáboron és versenyfelkészülésen, ám amit az Ázsia Expressz negyedik évadának forgatásán tapasztaltak, arra a legvadabb álmaikban sem számítottak., arra a legvadabb álmaikban sem számítottak.

Ki is faggattuk őket az élményeikről, és arról, hogyan élték meg az emberpróbáló versenyt.

Fotó: Szabolcs László

Tóth Dávid és Kucsera Gábor együtt vették a nyakukba Dél-Amerikát

Előnnyel indultak?

Nem titok, hogy Dávid és Gábor már évtizedes cimborák, így könnyűszerrel gondolná bárki, hogy számukra egy sétagalopp volt a latin-amerikai kiruccanás. A Metropolnak most elárulták, hogy valóban így volt-e...

"A barátságunk előnyt jelentett nekünk, már csak azért is, mert nagyon sok időt töltöttünk együtt az edzőtáborokban, így voltunk már összezárva huzamosabb ideig. Ebből adódóan tudtuk, ha köztünk bármilyen konfliktus lesz, nem fogunk odáig eljutni, hogy egymással ordibáljunk vagy összevesszünk. Nem is volt hangos szóváltás köztünk, ha jól emlékszem, de majd kiderül, mennyire jó a memóriám..." – kezdte lapunknak Kucsera, aki bár biztos volt abban, hogy nem volt civakodás köztük Dél-Amerikában, mi azért egy kicsit részletesebben szerettünk volna belemenni a témába. Ki is derült, hogy volt pár dolog, amivel borsot törtek egymás orra alá...

"Ha Dávid éhes volt..."

Valljuk be, hogy a férfiak nem működnek jól, ha üres a gyomruk, és Kucsera Gábor szerint ez a kijelentés teljesen helytálló a barátját illetően is. Mint kiderült, Dávid nem viselte túl jól azokat a helyzeteket, mikor éhes volt, de persze Kucserának is akadt olyan szokása, amivel kiverte a biztosítékot az egykori Nagy Ő-nél.

Ha Dávid éhes volt, vagy valami nem ment, akkor elkezdett mérgelődni, és ment fel benne a pumpa. Ezen kívül nem mondanék semmit, ami idegesítő lett volna vele kapcsolatban

– nevetett a világbajnok kajakozó, akitől aztán a barátja vette át a szót.

"Kucsiban talán az volt az idegesítő a játék körülményeit tekintve, hogy mikor benne voltunk egy feladatban és tök jól haladtunk vele, ő valamiért próbált még jobban rápörögni a helyzetre. Én viszont nem szeretem, ha kapkodni kell, úgyhogy miközben ő pörgött, én próbáltam lenyugtatni. Mondtam neki, hogy ne idegesítsen, így is jók vagyunk!" – fogalmazott Dávid, akinek szavaival Kucsi is egyetértett. Ám mint kiderült, nem csak kapkodással lehetett kizökkenteni a mindig nyugodt, olimpiai ezüstérmes kajakozót...

Fotó: Markovics Gábor

Tóth Dávid és Sipos F. Tamás nem lettek cimborák Mexikóban

"Sokszor idegesítő volt"

Bár nem barátkozni mentek, arra talán egyikük sem számított, hogy az Ázsia Expressz forgatása alatt lesz valaki, aki az idegeiken fog táncolni. Főleg Dávidén, aki meg is jegyezte a játékban, mennyire idegesítő volt a versenytársuk.

"Nem barátkozni mentünk, hiszen ez egy verseny, de persze összességében nagyon jó volt a csapat! Nem titok viszont az sem, hogy voltak bosszantó személyek, legalábbis számomra."

Az öreg Sipi nekem például sokszor idegesítő volt, én ezt ki merem jelenteni, és egyébként el is mondtam még ott a Daninak is. De szerintem ő ezt tudatosan, direkt csinálta...

– mesélte el lapunknak Dávid.