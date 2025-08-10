Jolly és Szuperák Barbara kapcsolatáról hír érkezett; sokan gyászolnak

A hazai közönség továbbra is kíváncsian követi a hazai és külföldi sztárok életét. A Metropol e heti top 5 cikkéből kiderül többek között, hogy miként hatott az Ázsia Expressz Jolly és Szuperák Barbara kapcsolatára, ami valljuk be, nem volt konfliktusoktól mentes.

Jolly és Szuperák Barbara kapcsolatában komoly változások történtek (Fotó: Szabolcs László)

Jolly és Szuperák Barbara kapcsolata megerősödött

Jolly, azaz Tarcsi Zoltán tavaly párjával, Szuperák Barbarával teljesítette az Ázsia Expresszt, így pontosan tudja, milyen megpróbáltatások várnak az idei versenyzőkre. Nosztalgiával követi az új évadot, amelyben többek között Curtis és menyasszonya, Vastag Csaba és felesége, valamint két olimpikon is indulnak. Jolly elmondta, hogy a műsor alatt ki kellett lépniük a komfortzónájukból, az idegeneknél való megszállás és az utcán alvás különösen nehéz volt számára. A kaland azonban megerősítette a kapcsolatukat, és bár kemény volt, mindenki számára felejthetetlen élmény. Jolly most nyugodtabb időszakot él, sokat utazik és fellép, de az Ázsia Expressz továbbra is az egyik legkülönlegesebb tapasztalat marad számára.

Dobó Ági és Visváder Tamás vitája

Dobó Ági két év kihagyás után visszatért a képernyőre, és a Hal a tortán című műsorban mutatkozott be háziasszonyként. A hétfő esti adásban egy Costa Rica-i tematikájú menüsorral készült, melynek előételként borsófőzeléket tálalt rántott párizsival. A fogás vegyes visszhangot váltott ki: Szabó Simon nosztalgikusan méltatta, hiszen gyerekkorában gyakran evett rántott párizsit, Visváder Tamás viszont kritikusan nyilatkozott, mondván, hogy a rántott párizsi kreativitás nélkül csak egy egyszerű menzaétel maradt. Németh Kristóf, aki vegetáriánus, nem fogyasztotta el az ételt, ami némi kellemetlenséget okozott, mivel Dobó Ági nem tudott erről előre. Az este végül jó hangulatban telt, és Ági igyekezett „Costa Ricás” hangulatot teremteni a társaságban.

Dobó Ági a Hal a tortán című műsorban (Fotó: Tv2)

Meghalt a Szex és New York sztárja

Sokan gyászolnak: meghalt David Wilson Barnes, a Szex és New York és több más népszerű sorozat ismert színésze. Barnes 52 éves korában, 2025. július 30-án hunyt el, hosszú daganatos betegség következtében. Halálhírét a UC San Diego Színház- és Tánctudományi Tanszék öregdiák közössége jelentette be, kiemelve, hogy Barnes szeretett és sikeres életet élt. Karrierje során olyan filmekben, illetve sorozatokban tűnt fel, mint a Bourne-hagyaték, a Capote, vagy a Feketelista. A Szex és New Yorkban pedig Miranda Hobbs partnereként vált ismertté a rajongók körében – írja a life.hu.