Jolly és Szuperák Barbara kapcsolatáról hír érkezett; sokan gyászolnak

A hét hírei között ismét helyet kaptak izgalmas sztárpletykák, szomorú gyászjelentések és megható visszaemlékezések. A legolvasottabb cikkekből kiderül, hogyan erősödött meg Jolly és Szuperák Barbara kapcsolata az Ázsia Expresszben, milyen vitát váltott ki Dobó Ági vacsorája a Hal a tortánban, vagy milyen titkokat árult el Zalatnay Sarolta a hatvanas évek londoni életéről.
A hazai közönség továbbra is kíváncsian követi a hazai és külföldi sztárok életét. A Metropol e heti top 5 cikkéből kiderül többek között, hogy miként hatott az Ázsia Expressz Jolly és Szuperák Barbara kapcsolatára, ami valljuk be, nem volt konfliktusoktól mentes.
Jolly, azaz Tarcsi Zoltán tavaly párjával, Szuperák Barbarával teljesítette az Ázsia Expresszt, így pontosan tudja, milyen megpróbáltatások várnak az idei versenyzőkre. Nosztalgiával követi az új évadot, amelyben többek között Curtis és menyasszonya, Vastag Csaba és felesége, valamint két olimpikon is indulnak. Jolly elmondta, hogy a műsor alatt ki kellett lépniük a komfortzónájukból, az idegeneknél való megszállás és az utcán alvás különösen nehéz volt számára. A kaland azonban megerősítette a kapcsolatukat, és bár kemény volt, mindenki számára felejthetetlen élmény. Jolly most nyugodtabb időszakot él, sokat utazik és fellép, de az Ázsia Expressz továbbra is az egyik legkülönlegesebb tapasztalat marad számára.
Dobó Ági két év kihagyás után visszatért a képernyőre, és a Hal a tortán című műsorban mutatkozott be háziasszonyként. A hétfő esti adásban egy Costa Rica-i tematikájú menüsorral készült, melynek előételként borsófőzeléket tálalt rántott párizsival. A fogás vegyes visszhangot váltott ki: Szabó Simon nosztalgikusan méltatta, hiszen gyerekkorában gyakran evett rántott párizsit, Visváder Tamás viszont kritikusan nyilatkozott, mondván, hogy a rántott párizsi kreativitás nélkül csak egy egyszerű menzaétel maradt. Németh Kristóf, aki vegetáriánus, nem fogyasztotta el az ételt, ami némi kellemetlenséget okozott, mivel Dobó Ági nem tudott erről előre. Az este végül jó hangulatban telt, és Ági igyekezett „Costa Ricás” hangulatot teremteni a társaságban.
Sokan gyászolnak: meghalt David Wilson Barnes, a Szex és New York és több más népszerű sorozat ismert színésze. Barnes 52 éves korában, 2025. július 30-án hunyt el, hosszú daganatos betegség következtében. Halálhírét a UC San Diego Színház- és Tánctudományi Tanszék öregdiák közössége jelentette be, kiemelve, hogy Barnes szeretett és sikeres életet élt. Karrierje során olyan filmekben, illetve sorozatokban tűnt fel, mint a Bourne-hagyaték, a Capote, vagy a Feketelista. A Szex és New Yorkban pedig Miranda Hobbs partnereként vált ismertté a rajongók körében – írja a life.hu.
Zalatnay Sarolta, a magyar beatkorszak ikonikus alakja, a hatvanas évek végén Londonban élt, ahol inkább a megjelenésére koncentrált, mint a bevándorlási ügyekre vagy a jövőjére. Az „Elmondod Alpinak?” podcastban elmesélte, hogy számára fontosabb volt, hogy a szoknyája elég rövid legyen, és minél többet mutasson a lábából, mint a papírmunkák intézése. Bár Londonban szabadon ki-be járhatott, a szabadság érzése mellett folyamatosan ott motoszkált benne a bizonytalanság és a félelem a jövőt illetően. Végül azonban nem akart külföldön maradni, mert erős hazai kötődése és anyukája iránti szeretete miatt itthon maradt, ahol már befutott előadó volt.
Varga Zoltán, Jászai Mari-díjas színművész, hosszú betegség után 2025. augusztus 4-én hunyt el. A Miskolci Nemzeti Színház korábbi tagját, aki 2014 és 2020 között dolgozott a társulatnál, a színház mély megrendüléssel búcsúztatja. Pályafutása során olyan emlékezetes előadásokban szerepelt, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, Cyrano, Don Juan, Ördögök és Ádám almái.
1960-ban született Mohácson, és a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. Tagja volt több jelentős társulatnak, többek között a Katona József Színháznak, a Művész Színháznak, a Centrál Színháznak, a Budapesti Kamaraszínháznak, a Jászai Mari Színháznak és a Miskolci Nemzeti Színháznak. Munkáját számos díjjal ismerték el, köztük a Jászai Mari-díjjal, a Színikritikusok díjával és Az országos színházi találkozó legjobb férfi epizód szereplő díjával. Rendezőként és képzőművészként is jelentős alkotásokat hagyott hátra. Halála mély gyászba borította a magyar színházi közösséget és közönségét.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.