Zalatnay Cini Londonról: „Az érdekelt, hogy a szoknyám elég rövid legyen, és minél jobban lássák a fenekemet”

Az ikonikus magyar énekesnő elárulta, hogy londoni évei alatt nem a hivatalos papírok intézése, hanem a megjelenése foglalkoztatta. Zalatnay Sarolta azt is megosztotta, hogyan élt a beatkorszak pezsgő világában, ahol a rövid szoknya és a lábait mutató fellépések álltak a középpontban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 10:30
A magyar beatkorszak ikonikus alakja, aki a hatvanas évek végén Londonba került, és utána sem szokványos pályát járt be. Zalatnay Sarolta az Elmondod Alpinak? című podcastban mesélt őszintén arról, hogy a fő gondja akkoriban nem a papírmunka vagy a bevándorlási ügyek voltak, hanem az, hogy milyen rövid a szoknyája és mennyit mutat a lábából a közönségnek.

Zalatnay Sarolta fiatalon a londoni zenei életben aktívan vett részt (Fotó: YouTube)

Zalatnay Sarolta egész Londont el akarta kápráztatni

Amikor kint voltam Londonban, nem ez érdekelt engem, hogy papírokat írjak alá vagy intézzem az ott maradásom ügyét. Az érdekelt, hogy a szoknyám elég rövid legyen, és minél jobban lássák a fenekemet, meg a lábam.

Ez az őszinte vallomás rámutat arra, hogy hiába tette volna jobban, ha gondol a jövőjére, Zalatnay Cinit csak a megjelenése érdekelte. A podcast beszélgetésében Alapi István kérdésére Cini részletesen kifejtette, hogy a sajtó és a közönség Londonban nagyrészt csak a külsőségekkel foglalkozott.

A pezsgő beat-hangulat és a felszabadult életérzés

A háttérben ott állt a színes londoni beat élet, Zalatnay Sarolta már fiatalon zenélt és koncertezett, és a ruganyos mozdulatokkal, rövid ruhákkal, színpompás előadásaival igazi végzet asszonyaként vonzotta magára a figyelmet. Ez a divat iránti tudatosság azonban ellene volt a komoly döntéseknek.

Zalatnay Sarolta régi dalaival mindenkit elkábított Londonban (Fotó: Szabolcs László)

Demoklész kardja a feje fölött és a hazai kötődés

Bár Cini akkoriban megtehette, hogy szabadon ki-be járkáljon az országból, a szabadság érzése mellett mindig ott lebegett a bizonytalanság és a félelem Demoklész kardjaként a feje fölött. Nem tudta igazán elengedni magát, mert állandóan ott motoszkált a fejében a kérdés: „Mi lesz, ha vissza kell jönnöm, és akkor már nem lesz több lehetőségem?” Azonban nem is gondolkodott azon, hogy kint maradjon, hiszen imádta anyukáját, és itthon már befutott, így a hazai kötődés erősebb volt nála, mint a külföldi élet kihívásai.

 

