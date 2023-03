Kucsera Gábor a nagy döntéséről: „Beni mondta ki rá az áment!"

Hamarosan elrajtol az Ázsia Expressz − Felfedezzük Amerikát című TV2-es kaland-realityje. A hat versenyzőpáros megpróbáltatásai Mexikóban kezdődnek. Nem titok, hogy a celebek már a helyszínen vannak, a forgatás el is kezdődött.

Fotó: hot! magazin

Néhány napja, még úton oda, az amszterdami reptéren, csatlakozásra várva érte utol Kucsera Gábort a hot! magazin, akik arról faggatták, milyen érzésekkel vág bele a tengerentúli kalandba.

„Ilyen helyzetekre szerintem nem lehet felkészülni. Hozzáteszem, hogy rátermettség mindenképpen szükséges. Én is kíváncsi vagyok az állóképességemre, de az bizonyos, hogy szerencsére is szükség lesz ehhez az utazáshoz" − szögezte le a sportoló, aki azt is elárulta a magazinnak, hogy kinek az engedélyét kérte ki az út előtt.

„Szoros a kapcsolatom Be­ni­vel, ezért mindent megbeszélek vele − utalt kilencéves fiára. − Most is megkérdeztem, hogy elmenjek-e erre a hosszú utazásra. Gondolkodás nélkül rábólintott: „Igen, mehetsz!” Ő mondta ki rá az áment! De megígértem neki, hogy sietek haza. Erre azt felelte: „Ne siess! Tudod, mi, Kucserák nem adunk fel semmit!”

De Gábor nem csak őt hagyja otthon fájó szívvel, hanem Tápai Szabinával közös kislányait: Millát és Bellát is. A sportoló azonban elismerte, azt nem bánja, hogy válásuk miatti hercehurcától kissé távolabb kerül.

Nem tagadom, jó lesz kiszakadni ebből a helyzetből, amiben hetek óta vagyunk. Talán mire hazaérek, mindenki napirendre tér afelett, ami Szabinával és velem történt. Távol az otthontól így igazán a próbatételre tudok majd koncentrálni

− fogalmazott a hot! magazinnak Kucsera, aki a kalandba gyermekkori sportoló barátjával, Tóth Dáviddal vág bele. A TV2 Exatlon, és Nagy Ő című műsoraiban is szerencsét próbáló Dávidról Kucsera azt mondta a magazinnak:

„Nemcsak a sport tart össze bennünket, hanem a barátság is, ő is igazi küzdő!"