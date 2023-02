Kiderült, hogy próbálja feldolgozni a válást Kucsera Gábor – vajon sikerül neki?

Tíz éven keresztül álomszerűnek tűnt Kucsera Gábor és Tápai Szabina kapcsolata. A párnak három gyermeke született. Február elején azonban bombaként robbant a hír, hogy a sztárpár kapcsolata véget ért. Kiderült, már nem lehet köztük helyrehozni a dolgokat, bármennyire is szeretnék.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina kapcsolata zátonyra futott Fotó: Tumbász Hédi

Noha az okok jelenleg még tisztázatlanok, Tápai Szabina úgy fogalmazott a válás kapcsán, hogy volt megcsalás is a történetben, igaz, arra nem tért ki, hogy pontosan melyik fél volt hűtlen. A drámai bejelentés után elindult a lavina, és persze sorra kerültek felszínre a pletykák mind Kucsera Gábor, mind Tápai Szabina vélt vagy valós hűtlenségéről. Előbbit egy csinos műsorvezetővel is összehozták, de utóbbiról is lehetett hallani ezt-azt. Kucsi sokáig hallgatott, majd végül a Retro Rádión hallható Sztársáv című műsorában szólalt meg. Elmondta, hogy bár rendkívül nehéz időszakon megy keresztül, előre tekint és rengeteg terve van. Ezt követően egy meccsről jelentkezett be, majd pedig arról posztolt, mennyit sportol – miközben Szabina a kommentelők szerint ijesztően lefogyott a magánéleti válság miatt.

Most pedig úgy tűnik, hogy a kétszeres világbajnok kajakos a sport mellett a karitatív tevékenységekbe menekül, így próbálja elterelni a figyelmet a lelki gondokról, családja széthullásáról – szúrta ki a Ripost.

Jótékonyságba menekül Kucsera Gábor?

Kucsera Gábor egy német juhászokat segítő alapítvány mellé állt.

"Ezen világon mindenkinek szüksége van olykor segítségre, neked, nekem, több milliárd másik embernek és természetesen hűséges négylábú barátainknak is. Rengeteg kutyust “sodort” hazánkba az immáron több mint egy éve tartó háború" – állt a jótékonykodásra biztató bejegyzésben.

Ezt követően pedig a hétvégén 24 órán keresztül elérhető Insta-sztorijában hívta fel a figyelmet egy extrém ritka genetikai betegséggel született kisfiú drámájára. Úgy tűnik tehát, hogy jótékonykodásba menekülve próbálja túltenni magát élete egyik legnehezebb időszakán.