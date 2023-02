Kemény vádak: Tápai Szabina is félrelépett?

Csütörtökön robbant hír, hogy 10 év után elválik Kucsera Gábor és Tápai Szabina. A családanya az egyik magazinnak elmondta, többször is hullámvölgybe került a kapcsolatuk, és azt sem tagadta, volt megcsalás a házasságuk alatt.

Ez a megfogalmazás azonban beindíthatja az ember fantáziáját, hiszen nem tiszta, hogy pontosan ki követte el a félrelépést. Arról már cikkeztek a lapok, hogy Kucsera Gábor néha máshol kereste a boldogságot, sőt a Bors TikTok-videója alatt a minap megjelent egy komment, miszerint a kajakos első gyermeke születése után is megcsalta Szabinát. Egy 20 éves fiatal lánnyal bonyolódott érzéki kapcsolatba. Ám ugyanitt valaki arról ír, hogy Szabina sem volt olyan ártatlan, ő is összegyűrte a lepedőt valakivel.

– Azért Szabina sem volt szent, ő is megcsalta a férjét – olvasható a videó alatt.

Ez egyébként megmagyarázhatná, hogy mit is jelent a „volt megcsalás a házasságunk alatt” megfogalmazás. Ettől azonban Szabina afférjára nincs bizonyíték, de ennyi is elég volt ahhoz, hogy hírbe hozzák az interneten. Amennyiben az anyuka is máshol kereste a boldogságot, már csak az a kérdést, hogy melyik volt előbb: a tyúk vagy a tojás?

Lehet, hogy csak férje kicsapongása vihette rá a hűtlenségre. Egy biztos, úgy tűnik, ez a házasság már nem menthető meg.

– Korábban is tudtam volna mit mondani, de a döntés akkor még nem született meg bennem. Mostanra viszont igen. Gáborral mindketten megtettünk mindent a házasságunkért. Sokszor sikerült kimásznunk a gödörből, mert ugyanakkor és ugyanannyira akartuk, de most elkerültük egymást az időben. Nálam eljött a pont, hogy azt éreztem: tovább nem csukhatom be a szemem. Nem fogok szépíteni, volt megcsalás. Sokáig nagyon türelmes és elfogadó voltam, de egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy nem működik köztünk ez az egész. Nyolc hónapja külön élünk, és úgy érzem, így a jó mindenkinek – mondta a magazinnak az anyuka.