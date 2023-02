"Csont és bőr vagy" - Aggódnak a netezők Tápai Szabináért

Tápai Szabina és Kucsera Gábor még 2013 nyarán kelt egybe, pár hónappal később született meg első gyermekük, Bence, majd családjuk később két kislánnyal bővült: Milla 2018-ban, Bella 2021-ben jött világra. Már korábban is többször felröppent a hír, hogy válságba került a házasságuk, ám ezt sokáig kategorikusan cáfolták, majd február elején kiderült, valóban nincs közös jövőjük.

Aggódnak a kommentelők Tápai Szabináért Fotó: Czerkl Gábor

A háromgyermekes anyuka azt sem tagadta, hogy megcsalás is volt a történetükben, de a részletekről azóta is mélyen hallgat. Kucsera pedig úgy fogalmazott Várkonyi Attila Sztársáv című műsorában, hogy nagyon megviseli ez az időszak, de előre tekint és tele van tervekkel.

Természetesen egy ilyen időszakra minden ember és minden psziché máshogy reagál. Szabina azóta leginkább termékhirdetéseket helyez el a közösségi oldalain, Kucsi pedig a bejelentés után először egy Fradi-Újpest rangadóról jelentkezett be, ami a zöld-fehérek győzelmével végződött, a kajakos legnagyobb örömére. Azóta pedig nagyon úgy tűnik, hogy az edzésbe menekül. Bár természetesen korábban is sportolt, most minden eddiginél komolyabban veszi izmai fejlesztését és előszeretettel jelentkezik be egy-egy izzasztó edzés után. Teszi mindezt általában valamilyen bölcs, motiváló idézet kíséretében.

"Rossz idő nem létezik, csak gyenge akarat"

- írta a legutóbbi poszthoz.

Tápai Szabina ezzel szemben belefogyott a magánéleti válságba, ezt állítják legalábbis a kommentelők, akik szokásukhoz híven nem tartják magukban a véleményüket.

"Nagyon lefogytál, biztos jól vagy?"

"Csont és bőr vagy, Szabina"

"Biztos megvisel a válás"

Ilyen és ehhez hasonló hozzászólások árasztották el a volt kézilabdázó fotóit az Instagramon, pedig ő csak próbál erős maradni.

Véget ért a boldogság Fotó: Tumbász Hédi

A Bors megkereste dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, aki elmondta, természetes, hogy mindenki máshogy reagál egy magánéleti válságra, de a veszteségélmény az mindenképp közös.

"A veszteség élménye mindkét fél számára nagy, és egyfajta gyászreakciót vált ki. Arra azonban nincs konkrét recept, hogy ez hogy manifesztálódik, mindenki számára más és már. Az egyik típusnál nagyon gyakori a befelé fordulás, izolálódás, elutasítás. Kilátástalannak és bizonytalannak éli meg a helyzetét.

És eluralkodik rajta a negatív hangulat, gyakran önmagát hibáztatja. Érzelmileg nagyon a gyász hatása alá kerül. Ez pszichés reakció, de testi változás is végbemehet, hiszen gyakori az étvágytalanság és alvászavar. Ezeknek valóban látványos tünetük a hirtelen fogyás. A másik tipikus kimenetele a gyásznak, amikor az ember menekül a negatív érzések elől, talán mert fél azokat megélni. Megpróbálja felgyorsítani a felgyorsíthatatlan gyászfolyamatokat. Fontos lenne számba venni, mi és miért történt. Van, aki azt érzi, hogy megnyílt a világ és hajtja, keresi a boldogságot. Az fontos, hogy ezt ne azért tegyük, hogy ne éljük meg a gyászfolyamatokat. Ezeket nem lehet kihagyni. Fent lehet tartani a boldogság érzetét, de annak ára van. Előbb vagy utóbb eljön a pillanat, amikor már nem tudja kizárni a fájdalmat és bár erős akar lenni egy helyzetben, nem mindig kell erősnek lenni" - nyilatkozta a Borsnak a szakember.