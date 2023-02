Kitálalt a barát: már három éve nincs együtt Kucsera Gábor és Tápai Szabina

Túlzás nélkül állítható, hogy minden arról szól, hogy Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága tíz év után véget ért. Az imádott sportolópár kapcsolata nem volt zökkenőmentes, s bár időről időre felmerültek a szakításukról szóló hírek, ők ezt rendre megcáfolták. Pedig Kucsera maga is bevallotta már két évvel ezelőtt Várkonyi Andreának, hogy már 2018-ban, első gyermekük születése után is a válás szélén táncoltak. Ráadásul mint mondta, az Édes élet forgatása után Szabina szerepben maradt, és harsánysága zavarta Gábort. Ám ahogy a Bors megtudta: a legtöbb problémát a kajakos kicsapongó élete okozhatta!

Nem egyetlen megcsalásról van szó, házasságuk régóta vékony jégen táncolt.

A lapnak Kucsera közeli ismerőse elárulta:

„Már az esküvő előtt is állt a bál, Kucsi sosem volt a hűség mintaképe. Pedig szerette Szabinát, de egyszerűen vannak olyan típusok, akik nem bírnak a vérükkel. Persze voltak időszakok, amikor meg bírt lenni otthon, de ez a kapcsolatuk elején is állandó gondot okozott, hogy Gábor szeret és tud is élni, amibe a bulizás is beletartozott. Szabina pedig állandóan hívogatta – taglalta a Borsnak a bennfentes. – Aztán jött a második gyermekük, egyre kevesebb idejük maradt egymásra, ki-kicsapongott Kucsi. Nem mentség, de igyekezett mindig nagyon diszkrét lenni, mert ez nem Szabina ellen volt, nem akarta megbántani. Egy darabig küzdött a házasságukért, hiába érezte, hogy a kapcsolatuk már sose lesz ugyanolyan, mint az elején, a kisfia és lánya miatt menteni akarta a házasságot, pedig tulajdonképpen már három éve nincsenek együtt."

A barát szerint tehát már három éve, hogy elértek házasságuk legmélyebb válságához, ahonnan nem volt kiút. Mint mondja, a harmadik gyermekvállaláshoz is inkább Szabina ragaszkodott, annak reményében, hogy az megmenti a házasságukat, Gábor ugyanis mindennél jobban szereti a gyermekeit.