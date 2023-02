Kucsera Gábor nem hallgat tovább, megszólalt a válásáról

Olyan sztereotípiák jönnek le emberekről, és olyan pletykásak vagyunk. Ez régen is így volt, de most már, a mai világban mindenféle platformon kering a pletyka. Én hatalmas nagy küzdő vagyok, az én hátam mindent elbír. Lehet engem köpdösni, meg pocskondiázni, én ezt elbírom, ezt a sportból hoztam. Össze tudom rakni az agyam egy pillanat alatt. Egy sportolónak 24 órája van feldolgozni a kudarcot, utána menni kell tovább. Én is így próbálom most élni az életem