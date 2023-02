„Ez a megoldás nem működik” – szakember elemezte Tápai Szabina és Kucsera kapcsolatát

Tápai Szabina és Kucsera Gábor tíz év és három közös gyermek után döntött úgy, hogy külön utakon folytatják. Szabina úgy fogalmazott, hogy volt megcsalás is a történetben, de további részleteket nem árult el. Azt pedig maga Kucsera vallotta be egy műsorban Várkonyi Andreának: már egész korán, első gyermekük születése után eljutottak a válásig, de akkor sikerült újra összekovácsolódniuk – írja a Ripost. Később, az Édes Élet forgatása után is közel jártak a szakításhoz. Szabina akkor azt mondta: olyan harsányságot hozott ki belőle a műsor, amit férje nem bírt elviselni. A legtöbb problémát azonban állítólag a kajakos kicsapongó élete okozta.

A pár a nyilvánosság előtt is elárulta, hónapokkal ezelőtt különköltöztek Fotó: Czerkl Gábor

Szabina fia születése után még két lánnyal ajándékozta meg férjét, a legkisebb lányuk 2021 nyarán született. Sokan úgy vélekednek, az egykori kézis azért vállalt újabb és újabb gyereket, hogy megpróbálja összetartani a széthullóban lévő családot és megmentse a házasságát. Egy barát így fogalmazott Szabináék esetéről: „Gábor imádja a gyermekeit, imád apa lenni, és nagyon jó édesapa. Egy darabig küzdött a házasságukért, hiába érezte, hogy a kapcsolatuk már sose lesz ugyanolyan, mint az elején, a kisfia és lánya miatt menteni akarta a házasságot, pedig tulajdonképpen már három éve nincsenek együtt. A harmadik gyermeket is először ő akarta, majd Szabina élte bele magát, hogy még egy baba örökre összeköti őket… Mert Kucsi többször kijelentette, hogy sose hagyná el a gyermekeit.”

A Ripost megkereste dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust, aki elmondta, ez a megoldás sajnos hosszú távon egyáltalán nem működik. „Általánosságban véve elmondhatom, hogy egy nő sokszor bele tud ragadni egy rossz házasságba, és már nem is látja racionálisan, hogy mekkora a baj. Nem képes megragadni a valós problémát, viszont mindenáron kiutat akar találni. Ez gyakran szélsőséges megnyilvánulásokat eredményezhet, ilyen például egy újabb és újabb baba vállalása. Ezzel akarja beteljesíteni azt a vágyát, hogy bár minden olyan lenne, mint régen, amikor még minden idilli volt. Közben persze fél, retteg, hogy a férfi elhagyja. Ez sokszor nem is tudatos döntés, inkább ösztönös cselekedet, de hosszú távon nem jó stratégia. Előfordulhat, hogy egy rövid ideig újra tudnak egymáshoz kapcsolódni a szülők egy baba érkezése után, de ha a párkapcsolat alapproblémáját nem oldják meg a felek, akkor sajnos hosszú távon újra és újra felbukkannak a gondok.”