Borulhat a bili: 20 éves lánnyal hozták össze Kucsera Gábort

Bármikor előkerülhetnek olyan hölgyek, akiknek valaha közük volt az olimpikon kajakoshoz. Csütörtökön szó szerint robbant a hír, hogy 10 év után elválik Kucsera Gábor és Tápai Szabina.

Fotó: Czerkl Gábor

A bejelentés után pedig lassan előkerülnek a csontvázak is a szekrényből. Tápai Szabina az egyik magazinnak elmondta, többször is hullámvölgybe került a kapcsolatuk és azt sem tagadta, volt megcsalás a házasságuk alatt. Azt már korábban is tudni lehetett, hogy első gyermekük, Beni születése után is válni akartak, de akkor a közelgő ünnepekre való tekintettel végül otthon maradt a kajakos. Ugyan otthon maradt, de egy kommentelő szerint mással töltötte az éjszakákat. A Bors TikTok videója alatt ugyanis megjelent egy figyelemfelkeltő hozzászólás, amiben egy hölgy azt állítja, akkoriban Kucsera az ő barátnőjével csalta Tápai Szabinát.

Egy barátnőmmel is megcsalta, amikor még a kisfia kétéves volt. Ez körülbelül nyolc évvel ezelőtt történt. Húszéves gyönyörű naiv lány, akinek nem volt veszíteni valója. Nem értettem egyet, de a Kucsi kezdeményezett. Nem szabad ítélkezni, ha az etalon híresség fel akarna szedni tízből, kilenc nő bele menne

– olvasható a bejegyzésben.

Nem kizárt, sőt egyre valószínűbb, hogy elindult a lavina és hamarosan a kommenteken túl előkerülnek olyan hölgyek is, akik némi figyelemért szívesen beszélnek majd az olimpikonnal töltött légyottokról.

Nem egy megcsalás volt

A család egyik barátja a minap a Borsnak elárulta: nem egy félrelépésről volt itt szó. Már az esküvő előtt is állt a bál, Kucsi sosem volt a hűség mintaképe – árulta el a neve elhallgatását kérő barát.

"Pedig szerette Szabinát, de egyszerűen vannak olyan típusok, akik nem bírnak a vérükkel. Persze voltak időszakok, amikor meg bírt lenni otthon, de ez a kapcsolatuk elején is állandó gondot okozott, hogy Kucsi szeret és tud is élni, amibe a bulizás is beletartozott. Szabina pedig állandóan hívogatta, alig, hogy becsukta lakásuk ajtaját maga mögött. Aztán ahogy Beni nagyobb lett, Gábor sokat változott, sokat volt kisfiával, ő is maradt otthon vele. Aztán jött a második gyermekük, egyre kevesebb idejük maradt egymásra, ki-kicsapongott Kucsi. Nem mentség, de igyekezett mindig nagyon diszkrét lenni, mert ez nem Szabina ellen volt, nem akarta megbántani." – mondta a család ismerőse.