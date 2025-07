Így újul meg a budapesti Körszálló: hamarosan kezdődik az átépítés – Galéria

Szrogh György tervei alapján 1964 és 1967 között épült meg késő modern stílusban a főváros II. kerületében a Körszálló. A Szilágyi Erzsébet fasor 47. szám alatt található vasbeton toronyszállodát 1967-ben adták át Budapest Szállóként. A környezetétől jelentősen eltérő épület gyorsan a főváros ikonikus épületeinek egyikévé vált.

A Körszálló egy 1970-ben készült felvételen Fotó: Bauer Sándor/Fortepan

A korábban 280 szobás szállodaként működő épület azonban mára igencsak funkcióját veszítette, az elmúlt évtizedekben hotelként életképtelennek bizonyult, miután a környéken nincs igény ekkora kapacitásra. Ezáltal mind az épület, mind annak környezete hanyatlásnak indult.

Körszállóra nincs szükség, de lakásokra van!

Ha a főváros budai oldalán hotelre már nem is, új és magas színvonalú lakásokra annál inkább mutatkozik igény. Így aztán kézenfekvővé vált, hogy a Körszálló ilyen igények mentén hasznosuljon újra. Ugyanakkor az évtizedek óta elmaradt érdemi műszaki megújítás hiányában az épület statikai problémákkal is küzd, belsőépítészeti értékei nagyrészt elvesztek, ráadásul semmilyen formában nem szolgálja már a környék lakóit. Ezt felismerve az ingatlanfejlesztésekkel foglalkozó Market Asset Management Zrt. még idén nyáron megkezdi a Körszálló átfogó felújítását és átalakítását. A két évig tartó projekt célja, hogy az ikonikus épület új funkciót kapjon, és a XXI. század elvárásainak megfelelő, modern lakóépületté váljon, miközben megőrzi építészeti értékeit, a budai látképet és megújítja a környező városrészt.

Megőrzi építészeti értékeit a megújuló Körszálló

A kivitelező felismerte a helyzetben rejlő lehetőséget, így egy olyan épületet álmodott újra, amely a jövő igényeinek megfelelő, modern otthonokat kínál, miközben megőrzi a múlt értékeit. Sőt: az átépítéssel megvalósulhatnak azok az elemek is, amelyeket még az eredeti tervező álmodott meg, de annak idején a költségcsökkentések miatt nem készülhettek el. Az idén nyáron induló projekt elsődleges célja az értékmegőrzés és a Körszálló átültetése a XXI. századba. Az átépítés során mintegy 50 modern lakást alakítanak ki, emellett wellness- és fitneszlétesítmények, étterem, valamint irodák is helyet kapnak az épületben. Az átalakítás során az eredeti arányok megmaradnak, ahogy megmarad a sugárirányú pillérrendszer, a markáns, tömör látszóbeton és a dél és nyugat felé nyíló nagy üvegezett felületek is, akárcsak a homlokzat gyűrűs megjelenése.

Az új Körszálló környezettudatos is lesz: a gázt be sem vezetik, a hűtési- és fűtési energiát talajszondák és hőszivattyúk biztosítják majd.

A 2025 nyarán, hamarosan kezdődő kivitelezési munkálatok a tervek szerint 2027 harmadik negyedévében fejeződnek majd be.

A képre kattintva galéria nyílik a Körszálló történetéről!