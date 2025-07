"Köszönöm, hogy a szupererőm vagy" - Gömöri András Máté megható üzenetet küldött Polyák Lillának

Polyák Lilla és Gömöri András Máté 2023-ban kiköltöztek Kanadába, hogy a rengeteg hazai siker után ott próbáljanak szerencsét. A posztjaik alapján nagyon jól érzik magukat kint, boldogan élnek, és természetesen a magyar rajongóikról sem feledkeztek meg: rendszeresen beszámolnak a kinti életükről.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté / Fotó: Mediaworks Archív

Gömöri András Máté nemrég egy egészen megható posztot rakott ki, ugyanis elárulta, hogy Polyák Lilla még a konditeremben is megtalálja a módját annak, hogy támogassa őt és kimutassa, mennyire szereti – ez is bizonyítja, hogy most, Kanadában is hatalmas erővel ég szerelmük lángja, és jó párost alkotnak együtt.

Sokszor a közös edzés csak annyiból áll, hogy együtt megyünk a terembe, ott szinte alig látjuk egymást. Mégis, amikor két szett között rám mosolyog, vagy oda szalad hozzám egy “b*sszálodababyke” puszira akkor úgy érzem, hogy pont ott vagyok ahol lennem kell és bármire képes vagyok🔥❤️

Köszönöm, hogy a szupererőm vagy🫶🏽

– írta Gömöri András Máté, aki egy közös képet is mellékelt a poszthoz: