Gömöri András Máté üzenete a nőknek: „Lehetetlen, hogy túl izmos legyél”

Gömöri András Máté és Polyák Lilla az élő példa arra, hogy egy itthon jól működő karriert is a hátunk mögött lehet hagyni és elölről lehet kezdeni. Ők ugyanis pont ezt tették, amikor úgy döntöttek, hogy Kanadába költöznek.

Gömöri András Máté és Polyák Lilla teljes harmóniában él Kanadában (Fotó: Gömöri András Máté)

Gömöri András Máté TikTokon sziporkázik feleségével

A színész házaspár kint is megtalálta a számításait, s bár nyilván akadnak nehézségek, alapvetően jól érzi magát a távoli országban. Mindeközben nem felejtették el a hazai közönségüket sem, akik a legnagyobb örömmel fogadták, hogy néhány hónapja közös TikTok-csatornát is indítottak. Az „Én a Tied” oldal indulása óta már közel húszezer követőnél jár, ahol Máté a legfrissebb videójukban ezúttal egy fontos üzenetet akar közvetíteni a nőknek. Mint ismeretes, évek óta foglalkozik testépítéssel, amelynek legfontosabb része a kifejezetten nagy súlyok emelése. Új bejegyzésükben pedig nem is ő, hanem Lilla készül épp egy nagy súly emelésére, amit sikerrel abszolvál is.

Amióta rendesen guggol, elmúlt a térd- és csípőproblémája. Remek formában van és a súlyzós edzés lett a kedvence. Olyan büszke vagyok rá!

– írta a videóhoz Máté, aki vélhetően rendkívül jó motivációs tréner is.

Hölgyek! Ne féljetek a súlyzós edzéstől! Attól lesz kerek, aminek annak kell lenni és lapos, aminek annak kell lenni! Egyszerűen lehetetlen, hogy »túl izmos« legyél véletlenül.

S hogy mindezt feleségével bemutatva szemlélteti, tényleg jó inspirációt ad azoknak, akik esetleg eddig gondolkodtak a nehezebb súlyzós edzésformán. A házaspár egyébként nagyon boldog egymással, bár Gömöri András Máté kora sokakban kételyeket ébresztett, hogy működőképes lesz-e a kapcsolat, az idő mégis őket igazolja.

Másképp emlékeznek a megismerkedésükre

Máté és Lilla nemrég az olyan kíváncsiskodó kérdésekre is örömmel válaszolt egy videóban, mint például, hogy miként ismerkedtek meg egymással – érdekes módon mindketten egy kicsit másképp, de ugyanúgy mosolyogva emlékeztek vissza. Lilla az ominózus januárban épp élete legnehezebb időszakát élte, ugyanis frissen elvált anyukaként próbált helytállni a mindennapokban.

A Maria Antoinette próbaidőszaka kezdődött és az olvasópróbán ez a srác, akiről tudtam, hogy egy gyerek, de nem foglalkoztam vele különösebben, egyszer csak odahajolt hozzám, hogy hozhat-e nekem egy kávét.

Máté ugyanakkor nem csupán kávéval kínálta meg leendő feleségét, mint utóbb bevallotta, ez már egy komoly terv része volt, akkor ő már egy ideje kipécézte magának a színésznőt. „Az, hogy odahajoltam megkérdezni, hogy kérsz-e egy kávét, az nem csak egy egyszerű dolog volt, hanem egy hősi tett, egy lovagi fellépés.”