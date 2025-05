Gömöri András Máté és Polyák Lilla elárulta, hogy ismerkedtek meg: "Eldöntöttem, hogy nem keresek új kapcsolatot"

Gömöri András Máté és Polyák Lilla történetéről gondolhatnánk, hogy tündérmese, sőt tulajdonképpen az is, de nem a legklasszikusabb értelemben véve.

Gömöri András Máté és Polyák Lilla a korkülönbség ellenére nagyon boldogok egymással (Fotó: Gömöri András Máté)

Gömöri András Máté: „Ez egy hősi tett volt”

Mint ismeretes, a színész házaspár több mint egy éve Kanadában kezdett új életet, ahol úgy tűnik, hogy megtalálták a számításaikat. Nehézségeikről és mindennapjaikról ugyanakkor rendszeresen osztanak meg videókat közös csatornájukon, a rajongók legnagyobb örömére. Legfrissebb videójukban egyik követőjük arról kérdezte őket, hogyan ismerkedtek meg, amire örömmel válaszoltak, történetükre azonban meglepő módon mindketten egy kicsit máskép emlékeznek.

Nekem onnan indul, hogy én akkor életem legnehezebb időszakában voltam: épp frissen külön költözve, a házasságomat felbontva és teljes mértékig a gyerekekre fókuszálva. Eldöntöttem, hogy megkeresem, hogy mit akar nekem ez az életszakasz tanítani, és biztos, hogy nem keresek új kapcsolatot, illetve, hogy egyedülálló anyaként hogyan kell két, akkor egy 8 és egy 11 éves gyereket nevelgetni

– kezdi Lilla, aki elárulta, hogy akkortájt minden napot úgy élt meg, hogy örült, ha eltelt és büszkeséggel töltötte el, hogy még mindig talpon tudott maradni.

Aztán januárban elérkezett a Maria Antoinette próbaidőszaka és az olvasópróbán ez a srác, akiről tudtam, hogy egy gyerek, de nem foglalkoztam vele különösebben, egyszercsak odahajolt hozzám, hogy hozhat-e nekem egy kávét.

Mindeközben Máté bevallotta, hogy ez csak egy egyszerű kis jelenetnek tűnik, de az ő részéről ez már egy terv része volt.

Az, hogy odahajoltam megkérdezni, hogy kérsz-e egy kávét, az nem csak egy egyszerű dolog volt, hanem egy hősi tett, egy lovagi fellépés.

Kiderült ugyanis, hogy az említett próba egy sajtó nyilvános olvasópróba volt, ráadásul az akkori igazgató, Kerényi Miklós volt egyben a darab rendezője is, aki Máté elmondása alapján rendkívül szigorú volt. „A Keró híresen kemény volt, nála azért nem lehetett csak úgy felpattanni. Aztán vettem egy nagy levegőt, mondom egy életem, egy halálom, odamentem Clint Ewastwood-osan, hogy hozzak neked egy kávét?”És Lilla meglepődve mondta, hogy igen, az jó lenne. Rettegtem, hogy Keró mit szól, meg attól is, hogy Lilla hogy reagál, ráadásul akkor még azt is meg kellett oldani, hogy nem tudtam, hogy issza a kávét. Felmentem a büfébe és szerencsére Edó tudta, hogy ki hogyan szereti a kávét.”