Mi történt? Gömöri András Máté könnyekben tört ki – videó

A népszerű színész 2018-ban vette el feleségül Polyák Lillát, akivel azóta is nagy boldogságban élnek. A színészházaspár azonban több mint egy évvel ezelőtt kiköltözött Kanadába, ahol úgy látszik, megtalálták a számításukat. Gömöri András Máté felesége társaságában pedig rendszeres szokott feltölteni különféle videókat közös TikTok-csatornájukra, hogy bemutassák, miként élnek őt a tengerentúlon. A színész viszont most egy meglepő tartalmat osztott meg saját oldalán...

Gömöri András Máté Polyák Lilla társaságában két nagy fiút nevel (Fotó: Mediaworks archív)

Gömöri András Máté gyerekeinek tekinti felesége fiait

A színész apák napja alkalmából egy olyan videót tett közzé TikTok-ján, amiben arról beszél, hogy nevelt fiai milyen kedves ajándékkal lepték meg őt. Polyák Lilla ugyanis két nagy fiú édesanyja, a gyermekek pedig még az előző, Homonnay Zsolttal való házasságából születtek. Máté viszont rendkívül szoros kapcsolatot ápol a srácokkal, ami abban is megmutatkozik, hogy a videó egy pontján eltört nála a mécses.

„A két nevelt fiam meglepett egy rendkívül aranyos bögrével, illetve mondtak hozzá pár nagyon szép sort. És ez nekem nagyon-nagyon sokat jelent...” – kezdte a videóban Gömöri András Máté, aki aztán könnyekben tört ki.

„Gyorsan kellett felnőnöm ehhez a feladathoz”

Nagyon fiatal voltam, amikor megkaptam őket és gyorsan kellett felnőnöm ehhez a feladathoz. De elmondhatatlanul büszke vagyok rájuk, nagyon szeretem őket és mindig ott leszek nekik, ez biztos. Illetve borzasztóan hálás vagyok azért, amit kaptam tőlük férfiként, nevelőapaként és barátként

– folytatta a színész könnyeivel küszködve. A testépítéssel is foglalkozó művész nem igazán szokott elérzékenyülni, azonban most nevelt fiai miatt sírva fakadt. Polyák Lilla férje arra is kitért, hogy milyen jó dolga van annak, aki még tud beszélgetni az édesapjával, ugyanis ő már nem tud és ezt pedig irigyeli.

Gömöri András Máté szüleit a mai napig rendkívül hiányolja (Fotó: Facebook)

Polyák Lilla férje hiányolja édesapját

Gömöri András Máté fiatal volt, mikor elveszítette a szüleit, így ők például egyszer sem láthatták szeretett fiuk színházi premierjeit. Ezért a színész nemrég elárulta, hogy bemutatóin mindig az elhunyt szüleire szokott gondolni, hogy ők már sajnos nem élhették meg a számára fontos pillanatokat. A nevelt fiús apuka azt is bevallotta legújabb TikTok-videójában, hogy neki is rengeteg olyan mentora volt, akik apaszerepet töltöttek be az életében, így nekik is rendkívül hálás.