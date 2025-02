Gömöri András Máté felismerhetetlenné torzult a megerőltetéstől - Fotó

Gömöri András Máté már középiskolás korában beleszeretett a sportba, először röplabdázott és focizott, később íjászattal is foglalkozott, de végül testépítés volt az a mozgásforma ami teljesen rabul ejtette. A kisportolt testének köszönhetően már 2014-ben elnyerte a legfittebb színésznek járó díjat, 2019-ben pedig elindult az első "naturál" testépítő versenyen is, ahol azonnal diadalmaskodott is. A színészet és a sport jól megfért együtt az életében, másfél évvel ezelőtt mégis úgy döntött, hogy a feleségével, Polyák Lilla színésznővel Kanadába költöznek, hogy profiként keresse a kenyerét. A Gömöri azóta sportot váltott, jelenleg erőemelőként versenyez, és a jelek szerint abban is kiváló eredményeket ér el.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté másfél éve Kanadában élnek (Fotó: Mediaworks archív)

Gömöri András Máté felesége

Máté folyamatos versenyzése miatt a házaspár nagyon elfoglalt, sokszor nyilatkozták már, hogy tulajdonképpen a honvágyra sincsen idejük... A napjaik nagy részét a felkészülés teszi ki, edzések, a speciális táplálkozás megteremtése... A színész felesége, Polyák Lilla tulajdonképpen személyi edző, menedzser, üzlettárs és pszichológus is egy személyben, akinek a szerepe rendkívül fontos sportoló-színész életében. Nélküle ugyanis nem tudná a maximumot nyújtani...

Eltorzult arc

Hogy Gömöri András Máté milyen elképesztő terhelést kap a versenyeken, arról egy fotó tanúskodik, melyet a napokban tett nyilvánossá a színész. A képen az látszik, hogy éppen többszáz kilót emel meg, amitől az arca szinte felismerhetetlenre torzul. Mutatjuk is a megdöbbentő képet, amihez Máté viccesen csak ennyit írt: