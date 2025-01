Gömöri András Máté és Polyák Lilla sebe a mai napig nem gyógyult be

Sokan gondolták úgy, hogy Polyák Lilla és Gömöri András Máté szerelemének nem lesz jövője, és egy gyors fellángolás után külön utakon folytatják majd az életüket. A színészházaspár azonban rácáfolt mindenkire, ugyanis a minap ünnepelték a kilencedik évfordulójukat.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté kapcsolatát sokan támadták Fotó: archív

Polyák Lilla és Gömöri András Máté korkülönbsége miatt kételkedtek a kapcsolatukban

A kétkedők leginkább azért gondolták azt, hogy a színészek kapcsolata nem lesz hosszú távú, mert Polyák Lilla és Gömöri András Máté között tizenhat év korkülönbség van, ráadásul Lilla javára. Igaz, ez a helyzet valóban nem szokványos, a pár első éveit kissé megnehezítette az, hogy ilyen sokan nem hisznek a szerelmükben. Erről Gömöri András Máté korábban a Ripostnak nyilatkozott.

"Nagyon nehéz volt számunkra, hogy a szerelmünk hajnalán szembe kellett néznünk a támadásokkal. Egymásba kapaszkodtunk, és most úgy látom, hogy ettől sokkal erősebb lett köztünk a kötelék. Igazából köszönjük a rosszakaróinknak a közreműködést és köszönjük azoknak is, akik még ma is áskálódnak, mert azért vannak még bőven" – mondta Máté korábban.

Polyák Lilla a férjének és a támadóiknak üzent -Fotó: KUNOS ATTILA/mw archív

Polyák Lilla és férje már kilenc éve vannak együtt

Úgy tűnik, a mai napig beléjük égett az az érzés, hogy nekik folyamatosan bizonyítaniuk kell a külvilág felé azt, hogy a kapcsolatuk működőképes, ugyanis Polyák Lilla a közösségi oldalán ezt is megemlítette abban a posztjában, amit a férjének írt.

"Let’s prove them wrong: 9 years now, and still…" – írta Polyák Lilla, ami magyarul annyit tesz: Bizonyítsuk be, hogy tévedtek: 9 éve, és még mindig.

"Figyu, Gömöri András Máté! Ki fogadott volna ránk? Köszönöm, hogy 9 éve bizonyítjuk nap mint nap, hogy nem volt igazuk… Szeretlek."

