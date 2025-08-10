Hihetetlen pletyka terjed: 40 évvel fiatalabb színésznő lehet Johnny Depp új párja?

A közösségi média az álhírek és a pletykák igazi gyűjtőhelye. Az interneten minden furcsa és valószínűtlen elméletnek van hely. A mostani hipotézis sok embernél kiveri a biztosítékot, mások azonban váltig állítják, hogy a pletyka igaz.

A sztárpár lehet hogy mítosz, de mások szerint valóság Fotó: Lisa O’Connor/AFP

A szóbeszéd úgy tartja, hogy Johhny Depp és Jenna Ortega között izzik a levegő. A pletyka szerint a színész rész vett a népszerű film, a Beetlejuice 2 forgatásán. Bár a Johhny Depp nem szerepelt a filmben, a rendező, Tim Burton jó barátja, ezért többször meglátogatta őt forgatás közben.

A filmben olyan világsztárok játszanak, mint Winona Ryder, Monica Bellucci, Danny DeVito és persze Jenna Ortega. A forgatáson a fiatal színésznő és Johhny Depp egymásra találtak és bimbózó románc alakult ki közöttük.

A gótikus sztárpáros jól mutatna egymás mellett, a kapcsolattal csak egy probléma lenne. A fiatal színésznő 22 éves, A Karib-tenger kalózainak sztárja pedig 62 éves. A 40 év korkülönbség sokak számára elfogadhatatlan lenne – írja a life.hu.

A színész szó szerint a Wednesday színésznőjének apja lehetne. Johhny Depp gyermekei idősebbek a színésznőnél, Lily-Rose Depp 26, míg Jack Depp 23 éves.