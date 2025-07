Stevie Wonder megszólalt – Lehet, hogy sosem volt teljesen vak?

A legendás zenész, Stevie Wonder most tisztázta az évtizedes rejtélyt! A 75 éves sztár walesi koncertjén állt a nyilvánosság elé, és elmondta az igazságot arról, lát-e valójában. Az internet és a rajongók régóta találgatják, vajon vak-e, vagy csak szerepet játszik.

Stevie Wonder végre reagált Fotó: AFP

„Tudjátok, mindig is voltak pletykák arról, hogy látok-e vagy sem. De komolyan, most elmondom az igazságot” – kezdte Wonder, majd sokkoló vallomást tett:

Születésem után nem sokkal megvakultam. De ez áldás volt, mert így megtanultam igaz látással látni a világot.

A zenész nem vakon született! Egy ritka, koraszülötteket érintő betegség, a retinopathia prematurorum (ROP) miatt veszítette el látását, miután túl sok oxigént kapott az inkubátorban. Az állapot kezelés nélkül akár teljes vaksághoz is vezethet, és Wonder esetében pontosan ez történt. A pletykák nem alaptalanok – egy megdöbbentő sztori évekkel ezelőtt lángra lobbantotta a gyanút: Shaquille O’Neal szerint Wonder felismerte őt a liftben, mindenféle segítség nélkül.

Bejön, azt mondja: ‘Mi újság, Shaq?’, megnyomja a liftgombot, leszáll a saját emeletén, és egyedül bemegy a lakásába

– mesélte az NBA-legenda, hozzátéve: „Felhívtam minden ismerősömet, hogy elmeséljem a sztorit. Senki sem hitt nekem.”

Wonder azonban most végre lezárta a találgatásokat: „Úgy látom az embereket, ahogyan a lelkükben vannak, nem a külsejük alapján. Nem a bőrszínük számít, hanem a lelkük színe” – idézi a zongorista-énekest a Unilad.