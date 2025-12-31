Lesújtó hír érkezett: elhunyt a színészlegenda, a Nagymenők sztárja

Menedzsere is megerősítette a hírt, miszerint Isiah Whitlock Jr. 71 éves korában elhunyt. Olyan szuperprodukciókban láthattuk a színészt, mint a Nagymenők, a Drót, és Az alelnök.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Mély szomorúsággal osztom meg szeretett barátom és ügyfelem, Isiah Whitlock Jr halálhírét. Ha ismerted őt – szeretted is. Zseniális színész volt, és még annál is jobb ember. Emléke áldás legyen örökre. Megszakadt a szívünk. Nagyon, nagyon fog hiányozni

- közölte Brian Liebman, Whitlock menedzsere.

A híres rendező, Spike Lee is mély együttérzését fejezte ki Instagramon, aki már régóta együtt dolgozott a színésszel.

Ma tudtam meg szeretett testvérem, ISIAH WHITLOCK halálhírét. ISTEN ÁLDJON

- írta Spike Lee.