Rosszul megy Pumped Gabónak, temus cuccokat használ a celeb

Szabó Gábor, művésznevén Pumped Gabo évekkel ezelőtt a Sound fesztiválon jelent meg először, mókás személyisége és furcsa tánclépése gyorsan az internet egyik legismertebb személyévé tették. A magyar celeb, testépítő, influenszer, televíziós realityk szereplője most visszatér oda, ahol minden elkezdődött.

Pumped Gabo fiatalon vált hírességgé – Fotó: Kalmár Csaba Tibor

Gabo nagy terv megvalósítására szánta el magát, saját „fesztivált” szervez és valósít meg a Gaboland beach megálmodója és megalkotója. A fiatal influenszer maga hordta le a felszerelést és építi össze a színpadot, mutatja meg az Instagram-oldalán.

Tegnap hajnalban meghoztuk a cuccos egy részét Zamárdiba. Lent lesz a parton a Gaboland beach

Gabo saját tapasztalatból tudja, milyen nehéz egy fesztivál leszervezése. Bár még vannak lyukak a tervben, egy kis segítséggel minden megvalósítható.

Természetesen már most késésben vagyunk az építéssel, mert még nem jött meg minden cucc (hiányzik pár temus fényfüzér), úgyhogy a fesztivál első napján fogjuk összerakni a stage-t, pár önkéntest szívesen fogadunk, aki szeret építeni, napocskákat, virágokat festegetni és dekorálni!

A fiatal közszereplő a fesztiválok közkedvelt figurája. A Bors cikkéből kiderül, egy rajongó egy boxert dobott fel a színpadra hétvégi fellépésén, amelyre saját portréját nyomtatta rá.

Vicces volt, amikor megláttam, hogy egy boxer van rajta, és még az ajándékozó arca is rákerült. Hordani nem hiszem, hogy fogom, de megtartom, mert ajándék, és értéke van.

A fiatal sztár sok ajándékot és kedves üzenetet kap. Nem zavarja, ha a lányok butyikat dobnak hozzá, vagy ha kedves üzenetekkel találják meg Instagramon.

Egyszer például egy gyűrűt kaptam, ami inkább vicces volt. De sokszor küldenek képeket is, ahol a szülinapi tortájukra rakták rá a képemet.

Most is örülhetnek a fesztiválozó rajongók, a Gaboland színpaddal, Gabo-koktélbárral, napágyakkal, jógával és meditációval várja az érdeklődőket. A dekoráció sem lesz szegényes, amikor megérkezik végre a Temuról.