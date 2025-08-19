Hatalmas tömeg és fergeteges hangulat a Szent István napi rendezvényen – Galéria!

Van itt minden, ami szem-szájnak ingere. Fergeteges a hangulat a Szent István napi rendezvénysorozaton.
Már javában zajlik az idei, 6 napos, államalapításhoz kapcsolódó ünnepségsorozat. Rengeteg programmal és ételkülönlegességgel készültek a szervezők az idei Szent István Napra. Hatalmas a tömeg és fergeteges a hangulat.
2025-ben is gazdag étel- és italkínálat várja az érdeklődőket a Szent István Nap eseménysorozaton. A szervezők ezúttal is gondoskodtak róla, hogy a SZIN Bisztrókban a legnépszerűbb termékek különösen kedvezményes áron legyenek kaphatók. Ennek köszönhetően egy palack ásványvíz 250, egy kóla 420, egy korsó csapolt sör 380, míg egy bécsi perec 356 forintba kerül majd.
Augusztus 16–20-ig részt vehetünk a Csárdafesztiválon, ahol szintén különleges ízeket kóstolhatunk és népzenéket hallgathatunk. Miközben a csárdák a tradicionális magyar konyha legjavát kínálják – a látványkemencében sült rétestől a malacsültig –, augusztus 18-20. között pedig a színpadon a népzene és a néptánc legismertebb képviselői váltják egymást. A fergeteges hangulatról többek között a Duna Művészegyüttes, a Fitos Dezső Társulat és a jubileumi koncertet adó Pál István Szalonna és Bandája gondoskodik, egészen augusztus 20-ig.
Augusztus 18-án megnyílt a Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazárban. Itt lehet majd megkóstolni többek között az ország tortáját, a DCJ Stílusgyakorlatot és az év kenyerét is. Olyan különlegességgel is találkozhatunk, mint a díjnyertes sétáló sütemény, ami nem más, mint az Augusztusi álom nevet viselő alkotás: laminált croissant tésztában megbúvó brownie és meggyszósz, roppanós rétegek között.
