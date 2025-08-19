RETRO RÁDIÓ

Hatalmas tömeg és fergeteges hangulat a Szent István napi rendezvényen – Galéria!

Van itt minden, ami szem-szájnak ingere. Fergeteges a hangulat a Szent István napi rendezvénysorozaton.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 10:30
államalapítás ünnepe 2025 Szent István 2025

Már javában zajlik az idei, 6 napos, államalapításhoz kapcsolódó ünnepségsorozat. Rengeteg programmal és ételkülönlegességgel készültek a szervezők az idei Szent István Napra. Hatalmas a tömeg és fergeteges a hangulat.

Szent István nap
380 forint egy korsó sör a Szent István napi rendezvénysorozaton Fotó: Tumbász Hédi

Szent István napi rendezvénysorozat

2025-ben is gazdag étel- és italkínálat várja az érdeklődőket a Szent István Nap eseménysorozaton. A szervezők ezúttal is gondoskodtak róla, hogy a SZIN Bisztrókban a legnépszerűbb termékek különösen kedvezményes áron legyenek kaphatók. Ennek köszönhetően egy palack ásványvíz 250, egy kóla 420, egy korsó csapolt sör 380, míg egy bécsi perec 356 forintba kerül majd.
 

Csárdafesztivál a Vörösmarty téren 

Augusztus 16–20-ig részt vehetünk a Csárdafesztiválon, ahol szintén különleges ízeket kóstolhatunk és népzenéket hallgathatunk. Miközben a csárdák a tradicionális magyar konyha legjavát kínálják – a látványkemencében sült rétestől a malacsültig –, augusztus 18-20. között pedig a színpadon a népzene és a néptánc legismertebb képviselői váltják egymást. A fergeteges hangulatról többek között a Duna Művészegyüttes, a Fitos Dezső Társulat és a jubileumi koncertet adó Pál István Szalonna és Bandája gondoskodik, egészen augusztus 20-ig.

Fergeteges a hangulat a Csárdafesztiválon

fotótegnap, 17:13Fotók: Tumbász Hédi

 

Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazárban

Augusztus 18-án megnyílt a Magyar Ízek Utcája a Várkert Bazárban. Itt lehet majd megkóstolni többek között az ország tortáját, a DCJ Stílusgyakorlatot és az év kenyerét is. Olyan különlegességgel is találkozhatunk, mint a díjnyertes sétáló sütemény, ami nem más, mint az Augusztusi álom nevet viselő alkotás: laminált croissant tésztában megbúvó brownie és meggyszósz, roppanós rétegek között. 

Megnyílt a Magyar Ízek utcája

fotótegnap, 17:08Fotók: Tumbász Hédi

 

