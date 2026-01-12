Forrósítsd fel a tested-lelked: ezt a fűszeres, meleg narancsszörpöt neked találták ki!

Extrém hideget jósolnak több vármegyére is, így különösen jólesik majd ez a fűszeres és meleg narancsszörp a testednek és a lelkednek is, Íme a fagyos tél egyik legtökéletesebb, legfinomabb és legegyszerűbben elkészíthető szörpje. Tökéletes ital a bekuckózós estékhez.

Egyszerű az elkészítése a meleg narancsszörpnek, ráadásul elképesztően finom is (Fotó: Unsplash – : Képünk illusztráció)

A meleg narancsszörp, ami kívül-belül felmelegít

A téli hideg kiváló alkalom arra, hogy bekuckózzunk, és a melegből csodáljuk a havas tájat. Bár vannak, akik ilyenkor élvezik az időjárás adta lehetőségeket, és szánkóra pattannak, hogy a hógolyócsata utáni hóemberépítést egy laza hóangyallal spékeljék meg. Bármelyik csoportba is tartozz, hazaérkezéskor jólesik majd ez a finom téli italt, amely nem csak a testet, de a lelket is felmelegíti.

A narancs télen nem csak gyümölcs formájában kellemes, fogyaszthatjuk italként is – derül ki az alábbi, fűszeres, meleg narancsszörp receptből!

Hozzávalók:

5-6 db közepes méretű, kezeletlen narancs

1,5 liter víz

1 kg kristálycukor (vagy ízlés szerint több/kevesebb, esetleg barna cukor)

20-25 db egész szegfűszeg

2-3 rúd fahéj

3-4 db csillagánizs (opcionális)

egy 3-4 cm-es darab friss gyömbér, meghámozva és vékonyra szeletelve (opcionális)

csipetnyi kardamom (opcionális)

Így készítheted el:

Első lépésben alaposan mosd meg a gyümölcsöket, szabadítsd meg a héjától, és préseld ki a narancs levét.

Egy nagy lábast tölts meg vízzel, ted dbele a cukrot, a narancshéjat, egy egész szegfűszeget, a fahéjrudakat, a csillagánizst és a szeletelt gyömbért.

A keveréket közepes lángon, folyamatos kevergetés mellett melegítsd addig, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik. Ezután az egészet forrald fel, majd alacsony lángon 15-20 percig forrald tovább, így a narancs és a fűszerek ízei teljesen kioldódnak és összeérnek.

Ha megvagy, vedd le a tűzről, és hagyd hűlni egy kicsit. Öntsd hozzá a frissen csavart narancslevet, majd szűrd le az egészet és fogyaszthatod is – szól a Life.hu receptje!