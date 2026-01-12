Forrósítsd fel a tested-lelked: ezt a fűszeres, meleg narancsszörpöt neked találták ki!
Nem csak finom, de C-vitaminban és gyulladáscsökkentőben is gazdag. Itt a tél slágere, a meleg narancsszörp.
Extrém hideget jósolnak több vármegyére is, így különösen jólesik majd ez a fűszeres és meleg narancsszörp a testednek és a lelkednek is, Íme a fagyos tél egyik legtökéletesebb, legfinomabb és legegyszerűbben elkészíthető szörpje. Tökéletes ital a bekuckózós estékhez.
A meleg narancsszörp, ami kívül-belül felmelegít
A téli hideg kiváló alkalom arra, hogy bekuckózzunk, és a melegből csodáljuk a havas tájat. Bár vannak, akik ilyenkor élvezik az időjárás adta lehetőségeket, és szánkóra pattannak, hogy a hógolyócsata utáni hóemberépítést egy laza hóangyallal spékeljék meg. Bármelyik csoportba is tartozz, hazaérkezéskor jólesik majd ez a finom téli italt, amely nem csak a testet, de a lelket is felmelegíti.
A narancs télen nem csak gyümölcs formájában kellemes, fogyaszthatjuk italként is – derül ki az alábbi, fűszeres, meleg narancsszörp receptből!
Hozzávalók:
- 5-6 db közepes méretű, kezeletlen narancs
- 1,5 liter víz
- 1 kg kristálycukor (vagy ízlés szerint több/kevesebb, esetleg barna cukor)
- 20-25 db egész szegfűszeg
- 2-3 rúd fahéj
- 3-4 db csillagánizs (opcionális)
- egy 3-4 cm-es darab friss gyömbér, meghámozva és vékonyra szeletelve (opcionális)
- csipetnyi kardamom (opcionális)
Így készítheted el:
Első lépésben alaposan mosd meg a gyümölcsöket, szabadítsd meg a héjától, és préseld ki a narancs levét.
Egy nagy lábast tölts meg vízzel, ted dbele a cukrot, a narancshéjat, egy egész szegfűszeget, a fahéjrudakat, a csillagánizst és a szeletelt gyömbért.
A keveréket közepes lángon, folyamatos kevergetés mellett melegítsd addig, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik. Ezután az egészet forrald fel, majd alacsony lángon 15-20 percig forrald tovább, így a narancs és a fűszerek ízei teljesen kioldódnak és összeérnek.
Ha megvagy, vedd le a tűzről, és hagyd hűlni egy kicsit. Öntsd hozzá a frissen csavart narancslevet, majd szűrd le az egészet és fogyaszthatod is – szól a Life.hu receptje!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre