RETRO RÁDIÓ

Forrósítsd fel a tested-lelked: ezt a fűszeres, meleg narancsszörpöt neked találták ki!

Nem csak finom, de C-vitaminban és gyulladáscsökkentőben is gazdag. Itt a tél slágere, a meleg narancsszörp.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 12:00
receptötlet narancslé meleg ital

Extrém hideget jósolnak több vármegyére is, így különösen jólesik majd ez a fűszeres és meleg narancsszörp a testednek és a lelkednek is, Íme a fagyos tél egyik legtökéletesebb, legfinomabb és legegyszerűbben elkészíthető szörpje. Tökéletes ital a bekuckózós estékhez.

Egyszerű az elkészítése a meleg narancsszörpnek, és ráadásul elképesztően finom is
Egyszerű az elkészítése a meleg narancsszörpnek, ráadásul elképesztően finom is (Fotó: Unsplash – : Képünk illusztráció)

A meleg narancsszörp, ami kívül-belül felmelegít

A téli hideg kiváló alkalom arra, hogy bekuckózzunk, és a melegből csodáljuk a havas tájat. Bár vannak, akik ilyenkor élvezik az időjárás adta lehetőségeket, és szánkóra pattannak, hogy a hógolyócsata utáni hóemberépítést egy laza hóangyallal spékeljék meg. Bármelyik csoportba is tartozz, hazaérkezéskor jólesik majd ez a finom téli italt, amely nem csak a testet, de a lelket is felmelegíti.  

A narancs télen nem csak gyümölcs formájában kellemes, fogyaszthatjuk italként is – derül ki az alábbi, fűszeres, meleg narancsszörp receptből!

Hozzávalók: 

  • 5-6 db közepes méretű, kezeletlen narancs 
  • 1,5 liter víz 
  • 1 kg kristálycukor (vagy ízlés szerint több/kevesebb, esetleg barna cukor) 
  • 20-25 db egész szegfűszeg 
  • 2-3 rúd fahéj 
  • 3-4 db csillagánizs (opcionális) 
  • egy 3-4 cm-es darab friss gyömbér, meghámozva és vékonyra szeletelve (opcionális) 
  • csipetnyi kardamom (opcionális) 

Így készítheted el: 

Első lépésben alaposan mosd meg a gyümölcsöket, szabadítsd meg a héjától, és préseld ki a narancs levét. 

Egy nagy lábast tölts meg vízzel, ted dbele a cukrot, a narancshéjat, egy egész szegfűszeget, a fahéjrudakat, a csillagánizst és a szeletelt gyömbért. 

A keveréket közepes lángon, folyamatos kevergetés mellett melegítsd addig, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik. Ezután az egészet forrald fel, majd alacsony lángon 15-20 percig forrald tovább, így a narancs és a fűszerek ízei teljesen kioldódnak és összeérnek. 

Ha megvagy, vedd le a tűzről, és hagyd hűlni egy kicsit. Öntsd hozzá a frissen csavart narancslevet, majd szűrd le az egészet és fogyaszthatod is – szól a Life.hu receptje!  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu