„Jóképű, jó kiállású párjai voltak” – Tápai Szabina pasijairól vallott a húga

Két testvér, egy műsor: míg Tápai Szabina a Viasat3 Szingli vagy svindli című produkció háttérműsorát vezeti, addig szexi húga, Andi a műsorban igyekszik párt találni magának. A két testvér ennek apropójából együtt adott interjút a Hot! magazinnak. Természetesen a beszélgetés során sok minden szóba kerül, például a lányok egykori szerelmei.

Tápai Szabina (Fotó: Máté Krisztián)

„Sosem volt olyan, hogy Andika pasija bejött volna nekem. Anyával próbáltuk a párválasztását is befolyásolni. Ha valakit nem éreztünk hozzá valónak, akkor jeleztük neki, hogy szerintünk nem vele kellene lennie, de olyankor is csak a saját feje után ment” – mesélte Tápai Szabina. A testvére, Tápai Andi is őszintén beszélt nővére korábbi szerelmeiről.

Tápai Andi (Fotó: Viasat3)

„Nekem az összes pasija tetszett” – árulta el Andi. „Jóképű, jó kiállású párjai voltak; ezek tények, butaság volna azt mondani, hogy nem így van.”

Hogy mi mindenről beszéltek még a Tápai lányok, kiderül a Hot! magazin szerdán megjelenő számában, illetve a borsonline.hu-n.