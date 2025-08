Ennyi volt: Stana Alexandra elbúcsúzott

Stana Alexandra egy elképesztően tehetséges táncosnő, aki évek óta mindenkit lenyűgöz a Dancing with the Stars színpadán. Nem meglepő, hogy ő az ország egyik legnépszerűbb táncosa, amit az is bizonyít, hogy már több mint 92 ezren követik őt Instagramon – bár ez azért is lehet, mert időnként tűzforró képekkel lepi meg a követőit.

Stana Alexandra / Fotó: Szabolcs László

Nagyon rég volt utoljára nyaralni Stana Alexandra, de most végre eljutott egy csodálatos helyre. A híresség Szardíniára látogatott, és a közzétett posztjai alapján nagyon élvezte a kint létet – de most sajnos fájó búcsút kellett vennie, eddig tartott az álomkiruccanás, hamarosan vissza kell térnie a hétköznapokba.

⛱️Köszönjük Szardínia, csoda voltál!🌅

– írta búcsúzóul Stana Alexandra.

Itt lehet megtekinteni Stana Alexandra posztját, amihez csak úgy özönlöttek a dicséretek, ugyanis a kommentelők szerint fantasztikusan néz ki a táncosnő, egyenesen ragyog a fotón – még a háttérben elterülő Szardínia szépsége is teljesen eltörpül mellette: