„Extrán szexi test” – Stana Alexandra aprócska bikiniben hajókázott - Fotó

Stana Alexandra neve sokaknak a TV2 táncos show-műsorából, a Dancing with the Starsból lehet ismerős. A csinos táncosnő már megtáncoltatta többek között Marics Petit is.

Fotó: Szabolcs László

Stana Alexandra igen aktív a közösségi oldalán is, ahol most egy friss poszttal jelentkezett. A táncosnő nem finomkodott és szó szerint felrobbantotta az internetet szexi bikinis fotójával. Az egyszerű epermintás bikinit szinte észre sem veszi az ember Stana elképesztően formás idomaiban gyönyörködve.

„Óh Istenem!”

„Szandi! Teljesen mindegy, hogy ruhában vagy anélkül bomba formában vagy”

„Extrán szexi test”

- záporoztak a dicséretek Stana Alexandra fotójára.