"Mosolyog!" Az ágyból jelentkezett be Stana Alexandra, élete férfijával az oldalán - Fotó!

Stana Alexandra élete a karrierje szempontjából jelenleg nem is lehetne sikeresebb. A Dancing with the Stars profi táncosnője az idei nyáron a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot fogja meghódítani Hegyes Berci és Szőke Zsuzsi társaságában, ez a megtisztelő feladat pedig immár harmadik éve éri a dancingeseket. Stexnek továbbá saját tánctábora is lesz, amelyre már nagyon készül.

Élete férfija oldalán jelentkezett be Stana Alexandra / Fotó: Szabolcs László

A tánc köztudottan nemcsak fizikailag tart minket épen, hanem az elménket és az érzelmeinket is sok mindenben segíti. Ez egy nagyon összetett dolog. Úgy gondolom, keresve sem találnánk jobb műfajt arra, hogy tényleg így minden egyszerre valósuljon meg, amit szeretnénk

- mondta el korábban Alexandra a Mokka vendégeként.

A magánéletét illetően a táncosnő már jóval diszkrétebb, azt viszont nem titkolja, van jelenleg az életében olyan férfi, akit mindennél jobban imád: a kutyusa, Noir, akivel nemrég egy édes, közös fotót is megosztott a 24 óráig elérhető Instagram-történetében. Ezen a kutya és gazdija az ágyban heverésznek egymás mellett, a kiskedvenc boldog elégedettsége pedig nem is lehetne nyilvánvalóbb.

Mosolyog!

- hívta fel rá a figyelmet Stana Alexandra is, a fénykép mellett.

Mutatjuk is a szívmelengető fotót!