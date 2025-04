Micsoda látvány: elképesztő lábakat villantott Stana Alexandra

Édesanyjával utazott Franciaország fővárosába Stana Alexandra. A Dancing with the stars táncművésze különleges öltözékkel készült Párizsra, teljesen összeöltözött az anyukájával – derül ki STEX Instagram-oldalára feltöltött friss fotóiból. Igaz, a férfi rajongókat mindez csak addig köti le, amíg meg nem pillantják kedvencük szemet vonzó, szédítő harisnyába bújtatott lábait! Akadt, akinek ennyi is elég volt, hogy szerelmes legyen!

Párizsba utazott Stana Alexandra (Fotó: Szabolcs László)

„Gyönyörű vagy Stex, járnék veled!”

– írta a táncművésznek egy rajongója.

„Jó képek, gyönyörű szép vagy nagyon, mint mindig, szexi vagy nagyon!”

– próbálta szavakba önteni ámulatát más.

„Istenem, én mikor fogok így kinézni?”

– írta egy irigykedve vágyakozó hozzászóló.

Neked melyik a kedvenc képed Stana Alexandra friss fotói közül?