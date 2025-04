Lélegzetelállító: Stana Alexandra a kebleivel ragyogta be a színházat

Stana Alexandra a Dancing with the Starsnak köszönhetően tett szert hatalmas népszerűségre és hírnévre is: a profi táncosnő ugyanis nem csupán a szakmájában kiemelkedő, de emellett szimpatikus személyiség, ráadásul gyönyörű is. Stex eddig a TV2 táncos vetélkedőjének összes évadában szerepelt, többek közt Marics Peti és Kucsera Gábor partnereként is színpadra állt. A táncosnő a közösségi oldalán keresztül rendszeresen tartja a kapcsolatot a rajongóival, ahol a mindennapi tevékenységei megosztása mellett kimondottan merész, szexi tartalmakkal is szereti megörvendeztetni a követőit – vagy éppen ötvözi a kettőt.

Stana Alexandra Fotó: Szabolcs László

Alexandra a minap a Budapesti Operettszínházban járt, ahol jó pár fotót is készített: természetesen saját magáról is, így a rajongók megcsodálhatták, amint kedvenc táncosnőjük egy káprázatos, mélyen kivágott, fehér felsőben, és hozzáillő blézerben pózol a kamera előtt.

Volt szerencsém az elsők közt megnézni az @operettszinhaz Hófehérkéjét, amiért nagyon, nagyon hálás vagyok!

– írta meg az Instagram-posztjában Stex, micsoda élményben volt része, mialatt a kommentszekcióba özönleni kezdtek a követők elragadtatott hozzászólásai.

Gyönyörű vagy!

– áradozott tucatnyi kommentelő.

Mutatjuk Stana Alexandra dögös fotósorozatát!