Odacsapott Krausz Gábor Marics Petinek: "Ezt ne csináld!"

Bizonyára sokan emlékeznek még arra, hogyan dobott össze a ValMar duója, Marics Peti és Valkusz Milán párosa egy hamburgert, amelyről az Instagramon tettek közzé videót, ám a végeredmény nem mindenkinek nyerte el a tetszését. A sztárséf, Krausz Gábor a kommentszekcióban ugyanis megjegyezte, hogy „Legközelebb szóljatok, nagyon bánat az a burger!” Marics Peti erre csak annyit reagált, hogy a sztárséf arról bezzeg szót sem ejtett, milyen technikával vágta a hagymát, azonban Krausz szerint csupán dublőrt alkalmazott. Természetesen ez a kis „vita” nem volt több baráti ugratásnál, arra a bizonyos legközelebbre azonban nemrégiben mégiscsak sor került.

A klip elején – amelyet Krausz Gábor is közzétett a minap a közösségi oldalán –, még vissza is utalnak a ValMar előző videójára, majd ezután azt láthatjuk, ahogy a sztárséf áthívja magához a két fiatal énekest, hogy megmutassa nekik, hogyan is készül az igazán tökéletes hamburger. Vicces, csipkelődő beszólásokból ezúttal sem volt hiány: a rajongók egyik kedvence volt az a rész, amikor a fűszer szórása közben a sztárséf finoman rácsapott Marics Peti karjára, majd közölte vele:

Ezt ne csináld!

A humoros felvétel egyébként is hatalmas tetszést aratott, csak úgy özönlöttek az elragadtatott hozzászólások.

