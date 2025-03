Hatalmas mosollyal az arcán jelentette be az örömhírt Mikes Anna

Mikes Anna élete talán legboldogabb időszakát éli jelenleg. A gyönyörű táncosnő a Dancing with the Stars negyedik évadában kapta meg partneréül Krausz Gábor sztárséfet, akivel idővel már nem csak a táncparketten alkottak egy párt. A páros végül az évad győztesei lettek, a közelmúltban pedig sor került az eljegyzésre is. A szerelmük tehát révbe ért.

Mikes Anna és Krausz Gábor / Fotó: Havran Zoltán

Annának a minap ismét volt oka arra, hogy a boldogságtól sugárzó arccal jelentkezzen be a közösségi oldalán.

Anyukám festménye is kikerült a táncterembe

- újságolta el az Instagram-posztjában a táncosnő, mialatt meg is mutatta az alkotást.

A kommentszekcióba csakhamar özönleni kezdtek a rajongók gratulációi.

Nagyon szép a festmény, Anna. Méltó helye lesz a táncteremben Édesanyád művészetének!

- írta az egyik kommentelő.

Gratulálok Édesanyádnak, hogy a képpel szebbé varázsolta a csodás tánctermedet! Így egy kicsit Ő is ott lesz veletek

- tette hozzá egy másik rajongó.

Úgy tűnik, a családod tele tehetséggel, szeretettel

- vélekedett egy újabb követő – ezzel pedig, a festmény láttán, nehéz lenne vitába szállni.

Mutatjuk is a műalkotást!