Krausz Gábor most ünnepelte a születésnapját és a névnapját, emiatt pedig rengetegen fel is köszöntötték. Gábornak nagyon jól esett, hogy ilyen sokan gondoltak rá, így most meg is köszönte a jókívánságokat:

Köszönöm szépen mindenkinek a Szülinévnapi jókívánságokat és a rengeteg kedves üzenetet amit kaptam tőletek, nehéz lenne egyesével megköszönni, de nagyon jólesik. Csodálatosak vagytok

- a köszönetnyilvánítás mellé egy fotót is kitett, amelyen Mikes Anna éppen forró csókot ad szerelmének.