Mikes Anna elárulta: ő volt gyerekkori példaképe, nélküle nem tartana ott, ahol ma

Mikes Anna kétségkívül az ország egyik legtehetségesebb latintáncosa. A szépség, aki négy Dancing with the Stars évadban csillogtatta meg tánctudását habár az ötödik, utolsó évadban nem szerepelt, sikere azonban a táncos showműsorban így is kétségtelen volt, hiszen a negyedik évad az ő győzelmével zárult Krausz Gábor oldalán.

Fotó: Csudai Sándor

Ahhoz azonban, hogy idáig jusson rengeteg kitartás, tanulási vágy és akarás kellett, amihez kiváló tanára volt Keleti Andi, aki szintén az ország egyik legjobb táncosa. Nem hiába volt ő Anna példaképe, amit legújabb Instagram-posztjában el is árult:

Gyerekkori példaképemmel és tánctanárommal, Keleti Andival

- közölte Anna, aki pár képet is feltöltött egykori tanárával.

Jaj Annám de cuki vagy!

- reagált a bejegyzésre Keleti Andrea is, amire más is megjegyezte: