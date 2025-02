Ennél cukibbat nem látsz! Krausz Gábor kislánya együtt síel Mikes Annával - Videó

Krausz Gábor és Mikes Anna nem unatkozik mostanában, sőt, kijelenthetjük, hogy életük egyik legizgalmasabb időszakát élik. Már csak azért is, mert alig pár héttel ezelőtt a sztárséf letérdelt szerelme elé a Maldív-szigeteken, s feltette azt a bizonyos kérdést, amire Anna természetesen egyből rávágta az igent. Mint kiderült, Gábor már egy éve "szervezte" a nagy napot, hiszen már a táncosnő előző születésnapján megfogalmazódott benne a gondolat, hogy idén megkéri majd a kezét. A séf betartotta az ígéretét, és most már az esküvőszervezés izgalmaiba vetheti bele magát a menyasszonyával. Ám még ezelőtt belefért még egy kikapcsolódás, ahová már nem kettesben mentek...

Krausz Gábor eljegyzés után síelni vitte Mikes Annát (Fotó: Havran Zoltán)

Krausz Gábor és Mikes Anna Hannarózával síel

A sztárséf nyárból a télbe utazott menyasszonyával, ám ahogy az imént említettük, ezúttal már nem kettesben mentek. Csatlakozott hozzájuk ugyanis Krausz Gábor gyereke, Hannaróza is, aki nagyon élvezte a családi programozást, főleg úgy, hogy édesapja gondoskodott arról, hogy felkészülten érkezzenek a hegyekbe. Gábor ugyanis a kislányát több síedzésre is elvitte az utóbbi időben, hogy ne legyen már újdonság a csöppségnek ez a sport. Láthatóan ez egy nagyon jó ötlet volt a séftől, hiszen így nem csak ők, de a kis Hannika is élvezhette a hegyekben eltöltött időt.

Most a TV2 sztárja egy videót is közzétett az osztrák kalandjukról, melyen látszik, hogy milyen jól érezték magukat, és hogy a síelés mellett egy kis tánc is belefért. De a legtöbben mégis azon voltak elcsodálkozva, hogy Krausz Gábor és Tóth Gabi kislánya mennyire ügyes!