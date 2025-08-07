RETRO RÁDIÓ

Pazar fényűzés: Így ünnepelte Meghan Markle a születésnapját

Instagramon osztotta meg a születésnapi emlékeit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 12:00
jókívánság Meghan Markle gyertya születésnap Instagram vacsora

Meghan ritkán látott képet osztott meg a születésnapi vacsorájáról, és az étkezést élete egyik legjobbjaként emlegette.

Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex, évoquent leur nouvelle initiative visant à soutenir les familles victimes de harcèlement en ligne dans l'émission "Sunday Morning"
Fotó: JLPPA / Bestimage

Meghan Markle egy kis bepillantást engedett a 44. születésnapja ünneplésébe. A sussexi hercegné augusztus 5-én, kedden posztolt egy fotót az alkalomról Instagramon, ezt írva mellé: „Elfújtam a gyertyákat egy gyönyörű 24 órán, és hálás vagyok a férjemnek, a barátaimnak és a családomnak, hogy ennyire különlegessé tették.” A képen Meghan látható, amint épp elfújja a gyertyákat egy pazar tortán, amelyet sárga hibiszkuszvirágok díszítenek. - írta a People magazin.

Meghan arra is szakított időt, hogy megköszönje a sok jókívánságot a barátainak és követőinek: „Azoknak is, akiket nem ismerek személyesen, de minden nap szeretetet küldenek – nagyon köszönöm. Tudjátok, hogy érzem és értékelem.”

Ezután külön megemlítette a Funke nevű exkluzív éttermet Beverly Hillsben, amely Evan Funke séf tulajdonában van, és ahol Meghan a születésnapját ünnepelte. És ha már egy kis gasztronómiáról beszélünk… a tegnap esti vacsora a @funke_la-ban, Evan Funke és csapatának kulináris mestermunkájával, életem öt legjobb étkezése közé tartozik. Kivételes volt. Köszönöm ezt a felejthetetlen gasztroélményt.”

Ugyanezen a napon, augusztus 5-én jelent meg Meghan életmódmárkájának, az As ever-nek a legújabb terméke, a 2024-es Napa Valley Rosé.
A márka hírlevele így jelentette be a hírt: „Megérkezett – itt van a 2024-es Napa Valley Rosé.”

 

