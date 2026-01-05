Így van most csonttörése után Bodrogi Gyula: Néha kell a bot

Nincs oka panaszkodni, nem betegeskedik Bodrogi Gyula, aki szokásos lelkesedésével és sok derűvel mesélt arról, hogy a vadászatról sem mondott le, miközben két színházban is van munkája.

Bodrogi Gyula balesete után is jó egészségnek örvend, hamarosan újra vadászni fog

Fotó: Flajsz Péter

Azt hiszem, hogy teljesen egészséges vagyok. Volt egy csonttörésem ugyan, de most már játszom vele. Ha nagyobb sétára indulok, akkor viszont bottal megyek. Hamarosan, április 15-én 92 éves leszek, ez talán belefér

– mesélte megkeresésünkre a József Attila Színház, a Vidám Színpad és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, akit mostanában a Nemzeti Színházban és a Karinthy Színházban láthatnak a nézők. Tavasszal még fájdalmai voltak a csonttörés miatt, most sokkal jobb a helyzet.

„Szilveszterkor itthon voltunk kettecskén, nem dolgoztunk. Év végén a Karinthy Színházban a Nagymesterben játszottam, a Nemzeti Színházban az Esthajnalt, ezekben leszek idén is. A színházakkal folyamatos a kapcsolatom. Kellemesen van csak tele a naptáram, lesz olvasópróbám is hamarosan a Nemzetiben” – jegyezte meg. Filmre mostanában nem keresték meg, de örömmel vállalja, ha megfelelő a szerep.

A szilveszter tehát békés, nyugalmas volt, utána viszont nagy élményben volt része, Mága Zoltán újévi koncertjére ment.

Nagyszerű ember, a munkabírása, a hegedűtudása csodálatos, fantasztikus este volt. Régóta ismerjük egymást, legalább húsz éve, ez barátsággá alakult a közös munka során. De én csak álmélkodva hallgatom. A zenészek lendülete és a közönség is nagyon jó volt, nem véletlen, hogy mindkét előadás sikerrel zárult

– mesélte a színész, aki persze régi hobbiját sem engedte el. Igaz, hogy nagy gyalogtúrák nem férnek bele, de a vadászat izgalmát, a társaságot nem feledi, nem is szeretné elengedni.

Bodrogi Gyula vadászként is aktív

Ha nincs más program, akkor elmegyek vadászni, ha már a barátok meghívtak, az teljes kikapcsolódás számomra. Február végéig van vadászidény, majd április közepétől a születésnapomon kezdődik újra. Nem megyünk külföldre, nagyon szép Magyarország! Nagy társasággal megyünk gyakran, nem sorolom fel őket, ne legyen sértődés, ha valakit kihagyok... Csak a gyaloglással van gondom, de egy jó vadászat nagyszerű kikapcsolódás, feldobja az embert. Aki kipróbálja, az beleszeret!

– vélekedett a színész.