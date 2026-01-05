Így van most csonttörése után Bodrogi Gyula: Néha kell a bot
A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész 92 éves lesz hamarosan, de több darabban is játszik. Bodrogi Gyula a szilvesztert visszafogottan töltötte a párjával, január 1-jén azonban Mága Zoltán koncertjén tűnt fel.
Nincs oka panaszkodni, nem betegeskedik Bodrogi Gyula, aki szokásos lelkesedésével és sok derűvel mesélt arról, hogy a vadászatról sem mondott le, miközben két színházban is van munkája.
Azt hiszem, hogy teljesen egészséges vagyok. Volt egy csonttörésem ugyan, de most már játszom vele. Ha nagyobb sétára indulok, akkor viszont bottal megyek. Hamarosan, április 15-én 92 éves leszek, ez talán belefér
– mesélte megkeresésünkre a József Attila Színház, a Vidám Színpad és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, akit mostanában a Nemzeti Színházban és a Karinthy Színházban láthatnak a nézők. Tavasszal még fájdalmai voltak a csonttörés miatt, most sokkal jobb a helyzet.
„Szilveszterkor itthon voltunk kettecskén, nem dolgoztunk. Év végén a Karinthy Színházban a Nagymesterben játszottam, a Nemzeti Színházban az Esthajnalt, ezekben leszek idén is. A színházakkal folyamatos a kapcsolatom. Kellemesen van csak tele a naptáram, lesz olvasópróbám is hamarosan a Nemzetiben” – jegyezte meg. Filmre mostanában nem keresték meg, de örömmel vállalja, ha megfelelő a szerep.
A szilveszter tehát békés, nyugalmas volt, utána viszont nagy élményben volt része, Mága Zoltán újévi koncertjére ment.
Nagyszerű ember, a munkabírása, a hegedűtudása csodálatos, fantasztikus este volt. Régóta ismerjük egymást, legalább húsz éve, ez barátsággá alakult a közös munka során. De én csak álmélkodva hallgatom. A zenészek lendülete és a közönség is nagyon jó volt, nem véletlen, hogy mindkét előadás sikerrel zárult
– mesélte a színész, aki persze régi hobbiját sem engedte el. Igaz, hogy nagy gyalogtúrák nem férnek bele, de a vadászat izgalmát, a társaságot nem feledi, nem is szeretné elengedni.
Bodrogi Gyula vadászként is aktív
Ha nincs más program, akkor elmegyek vadászni, ha már a barátok meghívtak, az teljes kikapcsolódás számomra. Február végéig van vadászidény, majd április közepétől a születésnapomon kezdődik újra. Nem megyünk külföldre, nagyon szép Magyarország! Nagy társasággal megyünk gyakran, nem sorolom fel őket, ne legyen sértődés, ha valakit kihagyok... Csak a gyaloglással van gondom, de egy jó vadászat nagyszerű kikapcsolódás, feldobja az embert. Aki kipróbálja, az beleszeret!
– vélekedett a színész.
Bodrogi Gyula élete nem volt mindig ilyen kiegyensúlyozott, előfordult, hogy karácsony éjjelén dörömbölésre ébredtek, szovjet katonák törték rájuk az ajtót. Szerinte nem szabad kényszerek közt élni, mert az nem vezet sehová.
Úgy gondolom, minden úgy történt, ahogy lennie kell, nem szabad nagy elvárásokkal nekivágni semminek, hiszen úgy biztos, hogy csalódik az ember. Ha prekoncepcióink vannak, akkor előbb-utóbb megfelelési kényszeresek leszünk. Az meg kinek jó? Soha semmit nem határoztam el, hagytam, hogy minden úgy jöjjön ki, ahogy kijött. Elégedett vagyok a végeredménnyel. Mindig kaptam egy feladatot, amelyet úgy vittem véghez, hogy egy következőnek is eleget tudjak tenni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre