Bodrogi Gyula elárulta az örök fiatalságának titkát

A 168 centiméter magassága ellenére színészóriássá vált Bodrogi Gyula a 2023/24-es évadbeli szerepeiről mesélt, valamint azt is elárulta, hogyan tudja még a 90. életévében is valósággal beragyogni a színpadot. Bodrogi Gyula meglepő őszinteséggel mesélt az életfilozófiájáról is a Metropolnak.

Jól vagyok, miért, mik a pletykák?

– kezdte nevetve a Kossuth-díjas színművész.

Bodrogi Gyula még mindig hatalmas elánnal dolgozik (Fotó: Bors)

Bodrogi Gyula közös estet ad Voith Ágival

A színészlegenda ebben az évadban is rengeteg színdarabban látható, emellett pedig Bodrogi Gyula volt feleségével is együtt dolgozik.

„Van most minden: Esthajnal és az Egy, Kettő, Három a Nemzetiben, a Nagymester a Karinthy Színházban, illetve Voith Ágival is van egy közös, zenés estünk, Szeressük egymást gyerekek címmel. Van dolog ebben az évadban is, én pedig mindenbe belevetettem magam” – mondta Bodrogi Gyula, aki örök fiatalságának titkát is elárulta.

Megszoktam már a tempót, jobban mondva volt elég időm hozzászokni. Én néptáncosként kezdtem el a profi pályafutásom, ám hamar rájöttem, hogy azt nem lehet örökké csinálni, többek közt ezért is jelentkeztem a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. Egy táncos karrierje azért igencsak rövid életű. De végeredményben nem is hagytam el az első szakmám, inkább jól ráerősítettem a színpadi jelenlétemre. Megmondom őszintén, nem számítottam arra, hogy bejön. Ezt soha nem lehet tudni, ez apró és nagy dolgok összessége, amit én a karrieremként jegyzek. Egyet tudok viszont: a színészetet sem megtanulni, sem megtanítani nem lehet, csak gyakorolni. Úgy gondolom, minden úgy történt, ahogy lennie kell, nem szabad nagy elvárásokkal nekivágni semminek, hiszen úgy biztos, hogy csalódik az ember. Ha prekoncepcióink vannak, akkor előbb-utóbb megfelelési kényszeres lesz. Az meg kinek jó? Soha semmit nem határoztam el, hagytam, hogy minden úgy jöjjön ki, ahogy kijött. Elégedett vagyok a végeredménnyel. Mindig kaptam egy feladatot, amelyet úgy vittem véghez, hogy egy következőnek is eleget tudjak tenni

– mondta a bölcs színészlegenda.

Bodrogi Gyula az Esthajnal címet viselő színdarabban (Fotó: YouTube)

Nem érti a plakát körüli felhajtást

A Kossuth-díjas színésznek nemcsak a színpadon, a mozivásznon is nagy sikere van. Nemrégiben ugyanis bemutatták a Ma este gyilkolunk című filmet.