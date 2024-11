Bodrogi Gyula elárulta: egy valami nagyon hiányzik neki…

Bodrogi Gyula éppen a szokásos, napi masszázsát élvezte, amikor rácsörögtünk, vagyis éppen kikapcsolódott, de erre még 90 évesen sem sok lehetősége van, hiszen ahogy ő fogalmaz: mindig történik vele valami. Nos, így is lehet mondani, bár az egyszeri ember számára a valaminél picit talán több, hogy csak nemrég ért véget a napokban bemutatott, Ma este gyilkolunk című új magyar mozifilm forgatása, melyben sok legenda mellett ő játssza az egyik főszerepet. Ugyanakkor az sem kevés feladat a színész számára, hogy játszik a Nemzeti Színház Esthajnal című darabjában, melyben az öreg, seftelő cigány karakterét alakítja. De mi kapcsolja ki a nemzet színészét? Bodrogi Gyula a Metropolnak adott választ erre a kérdésre.

Bodrogi Gyula is játszik az új magyar sikerfilmben (Fotó: YouTube)

Bodrogi Gyula: „Remek formában álltam a sarat...”

„Most éppen pihenek és elnézést is kérek, ha időnként el-elcsuklik a hangom, mert az aranykezű Klárika éppen masszírozza a hátamat. Többek között őt illeti a hálám azért, hogy remek formában álltam a sarat, amikor még forgattuk a Ma este gyilkolunk című filmet, amiben olyan kollégákkal játszhattam együtt, mint Pogány Judit, Bánsági Ildikó, Kern András, Koltai Róbert, Jordán Tamás és persze sok más kiváló művészt sorolhatnék még. De ha már a munkát kérdezte, fontos megemlítenem, hogy a Nemzeti Színházban is nemrég volt egy ősbemutatónk.”

Fantasztikus, roma környezetben játszódó zenés darab az Esthajnal, amit novemberben kétszer is játszunk majd.

„Szóval mindig történik valami...” – kezdte lapunknak Bodrogi Gyula, aki ha otthon van, szívesen nézi a televíziót, bár nem tagadja, nem tökéletesen elégedett a kínálattal.

Bodrogi Gyula nagyon szereti a Nemzeti színházban futó darabot (Fotó: YouTube)

Bodrogi Gyula: „Többnyire elszunyókálok rajtuk”

„Bevallom, a híradásokat már nem szívesen nézem, hiszen ha valaki, mint én is, átélte a második világháborút, majd 1956-ot, annak különösen rossz hallgatni, hogy mennyi felé dúlnak most háborúk a világban. De például néhány sorozatot kifejezetten kedvelek. Ilyen a Rex felügyelő és nagy kedvencem a Columbo-sorozat. Amit viszont hiányolok, azok a remekbe szabott és ötletes tévéjátékok. Sajnálom, hogy ma már a tévék nemigen készítenek ilyeneket. Annak idején nekem is és persze rengeteg színészkollégámnak adtak munkát a tévék egy-egy tévéjátékban és a nézők imádták is őket. Én is szívesen néznék ilyen alkotásokat. De pont így hiányoznak a minőségi kabarék is a képernyőről és ezt is nagyon sajnálom. A tévéműsorok többsége ma már valamilyen verseny. Bele-belepillantok néha egyikbe, másikba, de többnyire elszunyókálok rajtuk” – mondta Bodrogi Gyula.