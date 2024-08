Bodrogi Gyula őszinte vallomása: Én voltam már odaát, de megérte, hogy még maradtam!

Nekem megijedni sem volt időm, meg nem is voltam annyira magamnál, hogy megijedjek. Annyira emlékszem, mentem le a lépcsőn, éreztem valamit, visszafordultam, de akkor már Angéla hívta Merkely doktort, nekem ez az egész elszállt. Majd arra ébredtem, hogy meg voltam mentve! Engem valószínű a színpadról visz majd el a Jóisten, mert azt kértem. És hogyha szeret, akkor be is tartja, hogy addig éljek, amíg meg nem halok. De addig éljek, hogyha ez lehetséges!