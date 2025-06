Mindenre felkészültek: kiszivárgott Katalin hercegné temetésének terve

Diána hercegné tragikus és váratlan halála után a brit királyi család átfogó protokollokat vezetett be. A múlt hibáiból tanulva a palota most minden eshetőségre felkészül, beleértve Katalin hercegné esetleges halálát is.

Kiszivárgott Katalin hercegné temetésének terve Fotó: Jonathan Brady

A life.hu a francia Le Figaróra hivatkozva arról ír, hogy kiszivárgott egy „Reading Bridge” fedőnevű hivatalos dokumentum, amely Katalin hercegné temetésének forgatókönyvét tartalmazza. Ez az eljárásrend azonnal életbe lép, ha szükség lenne rá. A tervek részletesek, és maga a hercegné is beleszólhatott bizonyos elemekbe.

Katalin 2024 márciusában jelentette be, hogy rákkal diagnosztizálták, és bár egy időre visszavonult a nyilvánosságtól, miután állapota javult, ismét megjelent a hivatalos eseményeken. III. Károly király szintén rákbetegségben szenved, amit 2024 februárjában hoztak nyilvánosságra. Bár az ő kezelése nem hozott jelentős javulást, állapota stabil, és aktívan részt vesz királyi programokon.

A Katalinra vonatkozó temetési protokoll szerint:

A koporsóját katonai díszőrség kísérné.

Végső nyughelye attól függ, milyen címet visel halálakor: ha hercegnéként távozik az élők sorából, akkor a windsori kastély parkjában lévő királyi temetőbe helyeznék. Ha királynéként szenderülne örök álomra, akkor a Szent György-kápolnában temetnék el.

Diána hercegné halálakor még nem léteztek ilyen részletes protokollok, ezért Erzsébet anyakirályné temetési tervéből kellett részleteket átemelni. Azóta azonban a királyi család minden eshetőségre előre felkészül, és részletes terveket dolgoz ki minden egyes tag halála esetére.